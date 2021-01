Roma Spezia Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Roma e Spezia è valido per gli ottavi di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si va completando il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia, che vede oggi in palio il penultimo posto per i quarti di finale. La prossima settimana sarà la volta di Inter-Milan e di Spal-Juventus, coi ferraresi che hanno battuto a sorpresa il Sassuolo negli ottavi. Atalanta e Napoli devono ancora conoscere i loro avversari.

Leggi anche -> Torino, ufficiale l’esonero di Giampaolo: al suo posto Davide Nicola

Uno verrà fuori dalla sfida di questa sera tra Roma e Spezia all’Olimpico, mentre giovedì sera sarà la volta del match tra Lazio e Parma. Per i giallorossi, la coppa è un impegno importante, ma dovranno stare attenti alla matricola ligure, che ha messo da parte sette punti nelle ultime tre uscite in campionato.

Leggi anche -> Compie 35 anni Claudio Marchisio: perché ha smesso di giocare, cosa fa oggi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Roma – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa e lo Spezia è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raidue a partire dalle 21.15, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani.

Uno solo il precedente tra queste due formazioni e si tratta proprio di un ottavo di finale di Coppa Italia: correva l’anno 2015-2016 e sulla panchina giallorossa sedeva Rudi Garcia. Dopo i tempi regolamentari e supplementari, le porte delle due squadre rimasero invariate e si andò ai rigori. Decisivi furono gli errori dagli undici metri di Pjanic e Dzeko, che consegnarono la qualificazione allo Spezia, allora militante in Serie B.

Roma e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Fonseca e Italiano stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Agoumé, Maggiore; Farias, Piccoli, Verde.