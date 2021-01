Nasceva oggi Paolo Borsellino, la triste storia del magistrato siciliano

By

Oggi, martedì 19 gennaio, Paolo Borsellino avrebbe compiuto 81 anni: ripercorriamo le tappe della carriera del magistrato siciliano

Oggi, martedì 19 gennaio 2021, Paolo Borsellino avrebbe compiuto 81 anni. Il celebre magistrato siciliano, nato a Palermo, ha sempre cercato di combattere la mafia durante la sua carriera tra alti e bassi: una lotta senza sosta che gli è costata ancora la vita il 19 luglio 1992. Borsellino si trovava a Villagrazia per qualche ora di relax insieme a qualche amico, ma dopo pranzo va ad accompagnare la mamma dal medico. E così a via D’Amelio avviene l’esplosione di un’autobomba: quel giorno perde la vita insieme agli uomini della scorta, come Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi.

Paolo Borsellino, la lotta contro la mafia: la carriera

Lo stesso magistrato siciliano viene trasferito al tribunale di Palermo nel 1975 entrando a far parte dell’Ufficio istruzione processi penali di Rocco Chinnici. Qui ha inizio la sua carriera per la lotta contro la mafia, riconosciuta a livello internazionale. Dopo cinque anni di lavoro arrivano i primi arresti dei mafiosi, mentre viene ucciso anche il capitano Basile in agguato. Così lo stesso Borsellino è costretto a cambiare vita completamente parlando solamente ai ragazzi della scorta, sempre al suo fianco.

Successivamente a Palermo c’è un pool di magistrati composto da Falcone, Borsellino e Barrile, che lavorano fianco a fianco sotto la guida di Rocco Chinnici. Il magistrato, insieme ai suoi colleghi, entra a parlare nelle scuole, soprattutto ai più giovani anche nelle feste di piazza per cercare di smuovere le masse con l’obiettivo di combattere la mafia.