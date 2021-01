Padre uccide figlia, lei aveva 5 mesi: “Piangeva troppo”, ferite tremende

By

Padre uccide figlia che non vuole saperne di smettere di piangere. Le ferite che i medici hanno trovato sulla piccola mettono i brividi.

Un padre uccide figlia in seguito ad un attacco d’ira. La terribile vicenda è avvenuta in Inghilterra e risale in realtà a qualche anno fa. Era il mese di settembre del 2017 quando Philip Peace, oggi 42 anni, scosse con eccessivo vigore la sua bambina perché esasperato dal pianto di quest’ultima, dopo un intero pomeriggio passato ad accudirla.

Ora il tutto è finito al cospetto di un giudice, chiamato a giudicare Peace. Fu lui in persona ad avvertire il personale medico, che giunse in pochi minuti e trovò la piccina senza sensi e con il respiro molto lento. La piccina si chiamava Summer ed aveva solamente 5 mesi. Sarebbe morta all’indomani, nonostante un ricovero urgente in ospedale. Lo sciagurato modo di agire del papà le causò la frattura dello sterno e di 11 costole, una lesione cerebrale che sarebbe stata la causa del decesso, ed emorragie interne al midollo spinale ed agli occhi.

Padre uccide figlia, la piccola aveva solo 5 mesi

Anche l’autopsia confermò la “morte non accidentale” imputabile a delle lesioni scosse da uno scuotimento eccessivo ed anche da un forte impatto con un cuscino. Lo scorso 17 gennaio 2021, a tre anni e mezzo di distanza, l’uomo ha ricevuto una formale accusa per omicidio colposo con le aggravanti dell’età giovanissima e del legame di parentela diretto con la vittima, presso il Tribunale di Birmingham.

Tra due mesi dovrebbe giungere il verdetto definitivo da parte della corte. Sembra scontata una condanna a diversi anni di carcere, con l’opinione pubblica unanime nell’esprimersi in maniera avversa al 42enne.