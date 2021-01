Oroscopo del giorno, mercoledì 20 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo finalmente giunti a metà della settimana. Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 20 Gennaio 2021.

Il primo mese nel nuovo anno è oramai entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È arrivato il momento di lanciarsi verso nuove sfide e avventure? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 20 Gennaio 2021.

Mercoledì 20 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Il lavoro andrà a gonfie vele durante la giornata di oggi. Alcune delle vostre proposte potrebbero essere accettate e le collaborazioni procederanno egregiamente. Cercate di non procrastinare troppo, è tempo di rimboccarsi le maniche.

Toro. Qualche turbolenza potrebbe guastare il vostro buonumore durante la giornata di oggi. Cercate di rimanere lontani il più possibile dalle discussioni, specie se inconcludenti. La gelosia non vi porterà da nessuna parte, tenetelo bene a mente.

Gemelli. È in arrivo un weekend carico di fuoco e di passione. La giornata di oggi sarà però piuttosto turbolenta, perciò cercate di mantenere la calma e di ricorrere a tutta la vostra pazienza per non dare troppo in escandescenza.

Cancro. Durante la giornata di oggi fareste meglio a lasciare andare l’acceleratore e premere un po’ sul freno. La stanchezza molto probabilmente si sta facendo sentire, ed anche voi avete diritto ad un po’ di meritato riposo.

Leone. Il consiglio migliore per quel che riguarda le prossime ore è quello di dedicare più tempo all’amore e ai sentimenti. Molto probabilmente siete rimasti troppo tempo a fare i conti con questioni economiche, trascurando i vostri cari. È tempo di rimediare.

Vergine. Qualche piccolo imprevisto potrebbe spingervi ad un cambio di programma durante la giornata di oggi. Cercate in ogni caso di mantenere la calma e di non cedere al panico. Tutto si risolverà nel migliore dei modi, non temete.

Bilancia. La Luna sarà dissonante durante la giornata di oggi, perciò fareste bene a procedere con cautela, soprattutto per quel che riguarda l’amore. È in arrivo per voi un periodo difficile, ed è necessario che vi rimbocchiate le maniche senza demoralizzarvi.

Scorpione. La giornata si prospetta per voi decisamente luminosa. Oggi infatti sarete particolarmente produttivi e riuscirete ad evitare le distrazioni e proseguire senza intoppi. Via libera anche per quel che riguarda l’amore, gli astri saranno dalla vostra parte.

Sagittario. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, che risulterà ai vostri occhi armoniosa e stabile. Il consiglio migliore è quello di dedicare le prossime ore al lavoro, sfruttando il più possibile il tempo a vostra disposizione.

Capricorno. Per voi sono in arrivo importanti cambiamenti. Il consiglio migliore è quello di mettere un punto definitivo alle questioni che vi hanno fatto soffrire più del dovuto. Cercate di non incappare in inutili discussioni, non ne avete bisogno.

Aquario. Durante la giornata di oggi potreste sentirvi un po’ pensierosi e confusi. Molto probabilmente siete sul punto di dover compiere una scelta e non sapete ancora quale sia la strada giusta. Prendere un po’ di tempo è senza dubbio il consiglio migliore.

Pesci. Un interessante nuovo incontro illuminerà oggi la vostra giornata. Nonostante questo è importante che rimaniate con i piedi ben piantati a terra e che procediate con i piedi di piombo. Un po’ di cautela in più potrebbe rivelarsi fondamentale.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.