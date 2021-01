Netflix, in arrivo “L’estate in cui imparammo a volare”

“L’estate in cui imparammo a volare” sarà disponibile dal 3 febbraio su Netflix. La serie drammatica è tratta dal romanzo di Kristin Hannah

E’ in arrivo una nuova serie su Netflix per tutti gli appassionati dei romanzi drammatici. “L’estate in cui imparammo a volare” sarà disponibile dal 3 febbraio sulla piattaforma, che ha appena rilasciato il trailer. Si tratta di una serie drammatica dal romanzo di Kristin Hannah. Le protagoniste sono due ragazze, Kate e Tully, amiche inseparabili sin da ragazzine. Le due saranno unite da una tragedia, ma separate da un tradimento. Il best-sellers è stato pubblicato nel 2008 da St. Martin’s Press negli Stati Uniti d’America. La prima serie è composta da dieci episodi. Le protagoniste sono due ragazzine, Kate e Tully. Kate è interpretata da Sarah Chalke, mentre Tully da Katherine Heigl.

Netflix, arriva la nuova serie: trama e cast

Le due si conoscono da quando erano ragazzine e crescono praticamente insieme diventando amiche inseparabili per circa trent’anni tra momenti belli, delusioni, depressioni. Sarà una tragedia ad unirle. Per quanto riguarda le caratteristiche dei due personaggi protagonisti: Tully è diretta, intraprendente, estroversa e coraggiosa. Kate è praticamente l’opposto della sua amica: è timida e schiva. Un tradimento le separerà e la trama prosegue con il dilemma sulla riconciliazione tra le due amiche inseparabili.

Per quanto riguarda le due attrici protagoniste: Katherine Heigl ha raggiunto la notorietà attraverso il ruolo della dottoressa Isobel “Izzie” Stevens in “Grey’s Anatomy” e di Samantha Wheeler in “Suits. Sarah Chalke ha interpretato il ruolo di Becky in “Pappa e ciccia” e la dottoressa Elliot Reid in “Scrubs” e Stella Zinman in “How I Met Your Mother”. Nel cast oltre alle due note attrici ci sono Ben Lawson nel ruolo di Johnny, l’uomo conteso dalle due. Poi ci sono Ali Skovbye nel ruolo di Tully da piccola; Roan Curtis, che interpreta invece Kate da piccola.

