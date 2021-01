Naike Rivelli, il risveglio è piccante: il suo lato b fa impazzire i fan

Naike Rivelli questa mattina ha voluto salutare i fan con una foto che lascia poco spazio all’immaginazione: il buongiorno è stato gradito.

La bellezza è un tratto distintivo di famiglia. Naike Rivelli ha ereditato il suo aspetto dalla madre Ornella Muti, una delle attrici più talentuose e fascinose del panorama attoriale italiano tra gli anni ’70 e ’80. Una caratteristica che la ragazza è consapevole di avere e che con il suo profilo Instagram cerca di diminuire d’importanza.

Da anni ormai Naike mostra le sue forme attraverso il proprio account Instagram. Si potrebbe pensare che si tratti di semplice esibizionismo, ma la figlia di Ornella sta cercando di abbattere il taboo della nudità. In più occasioni ha fatto capire di trovarsi a proprio agio senza vestiti e spesso si prende gioco di chi sui social gioca a fare la femme fatale mostrando il proprio corpo.

Naike Rivelli, il saluto mattutino è piccante

A dimostrazione del fatto che il suo non è semplicemente un tentativo di attirare attenzione c’è il fatto che i suoi scatti non sono mai volgari, pur presentandosi in molti di essi completamente nuda. Non è chiaro se tutti i fan abbiano compreso il tentativo di normalizzare la nudità, ma è certo che apprezzano questo trend avviato ormai da anni.

Proprio i continui post le hanno garantito un cospicuo numero di fan, ed in parte hanno permesso di normalizzare la nudità. Se, infatti, in principio ogni post di Naike era oggetto di disamina da parte dei media, adesso non è più una novità e non fa più notizia. La community tuttavia continua a seguirla con piacere, anche quando, come nel caso del post di questa mattina, il buongiorno in posizione yoga è più casto del solito.

