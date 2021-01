Meghan Markle pronta a denunciare il padre ed i tabloid: ecco perchè

La lettera scritta nel 2019 da Meghan Markle al padre, pregandolo di non parlare più di lei alla stampa, sembra tornare a creare problemi.

Non è una novità che tra Meghan Markle e suo padre Thomas Markle i rapporti non siano facili. Dopo il matrimonio della figlia con il principe Harry, avvenuto nel maggio del 2018, l’uomo ha iniziato a rilasciare una serie di interviste che hanno messo Meghan in una luce tutt’altro che favorevole.

“Non ha scritto di volermi bene”: il signor Markle torna a parlare con i giornalisti

Sebbene nel 2019 Thomas Markle parlasse della figlia quasi con rammarico, nella speranza di potersi riappacificare con lei e di incontrare suo nipote, le cose ultimamente sono cambiate. La giovane duchessa ha deciso di denunciare le due testate giornalistiche (The Mail On Sunday e MailOnline) che hanno pubblicato parti della lettera incriminata, e sembra che il padre abbia deciso di testimoniare contro di lei al processo.

Thomas Markle racconta anche che ogni suo tentativo di contattare la figlia, dopo quella lettera, è stato rifiutato. Secondo lui, tutti i numeri di telefono che aveva per raggiungerla sono stati bloccati: “se inviassi un biglietto lo metterebbero in ammollo per giorni per assicurarsi che non esploda” ha commentato. L’assenza di contatti quindi non ha avuto l’effetto che Meghan desiderava: il padre, invece di smettere di parlare con i giornali, si è guadagnato sempre più interviste.

Se inizialmente la lettera sembrava comunque aver fatto piacere all’uomo (che aveva promesso di non dare una copia delle cinque pagine a nessun giornalista), con il tempo la sua opinione sembra essere cambiata radicalmente. Secondo Thomas Markle, infatti, la lettera non sarebbe stata inviata per sanare la relazione tra i due, ma per costringerlo al silenzio. “Non ha scritto che mi voleva bene. Non mi ha neanche chiesto come stavo. Non si è neppure preoccupata per il mio infarto e non ha chiesto nulla a proposito della mia salute” ha spiegato l’uomo. Nel 2018 il signor Markle avrebbe dichiarato di aver avuto ben due attacchi di cuore quando si trovava in Messico: per molti, però, l’emergenza medica non sarebbe stato altro che una farsa per attirare nuovamente l’attenzione della figlia e del pubblico.

Sembra che alla fine, quindi, Thomas Markle avrà esattamente ciò che vuole: rivedrà la figlia finalmente… in un’aula di tribunale.