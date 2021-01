La psicologia del profumo: Come “ti riflette” la tua fragranza

Il tuo profumo dice molto di te! Questo è lo specchio della tua personalità, carattere e persino umore!

Non sempre ci rendiamo conto delle ragioni delle scelte che facciamo. Vediamo qualcosa, ci piace e lo compriamo senza sapere perché ci è piaciuto. Ma niente è casuale!

Sappiamo che vuoi che le cose che indossi ti rappresentano e che i vestiti che scegli al mattino “si adattino” alla tua personalità. Tuttavia, il tuo profumo “indossato” dice di più dei tuoi vestiti.

Poiché l’olfatto ci conduce direttamente a quella parte del cervello che si occupa delle nostre emozioni, completamente oltre la ragione, potremmo dire che la scelta dei profumi https://makeup.it/categorys/3/ ci lascia “emotivamente nudi”. A causa di questa connessione, è quasi impossibile scegliere un profumo senza “mettere in tavola il bagaglio della vita”.

“Un uomo “indosserà” un profumo che gli sta bene e questa scelta è spesso un riflesso della sua esperienza e della sua personalità”, afferma Sarah McCartney, profumiera e fondatrice del marchio 4160 Tuesdays. Inoltre, una persona che sceglie un aroma marina, sicuramente ama nuotare nel mare!

I profumieri spesso tengono conto del profilo della persona che scelgono per essere l’immagine di un profumo ed è per questo che Dior ha scelto Johnny Depp come immagine di Sauvage: la missione è far combaciare le note del profumo con l’uomo, in modo da riflettere la personalità e la sua anima.

Ma oltre a riflettere la personalità, molte persone usano un profumo per “profferire” una personalità che non possono avere. Ad esempio, alcuni uomini scelgono spesso un profumo per compensare alcune carenze percepite nel loro carattere: scelgono una fragranza molto forte e maschile se dubitano della loro mascolinità. Altre persone sono timide nel rivelare il loro vero “sé”, scegliendo un profumo molto “mainstream” e si nascondono così dietro un profumo popolare che non rivela troppi segreti.

Ma anche facendo questo, riveliamo qualcosa sul nostro carattere, perché quando si tratta di profumo, siamo davvero ciò che “indossiamo”. Insomma, come una stretta di mano o una firma, l’aroma è un’estensione della nostra “anima”. McCartney dice che anche la quantità di profumo usata dice molto di noi: “Le persone che sono troppo sicure di sé applicheranno sempre molto profumo, mentre le persone calme scelgono abbastanza, quindi devi avvicinarti per sentire l’aroma – una buona mossa”.

Come sempre, meno significa di più. Come diceva Quentin Crisp (scrittore): “Non dovresti mai indossare un cappello che abbia più personalità di te” – lo stesso valga anche per il profumo. La personalità non dovrebbe mai restare indietro rispetto alla nostra fragranza.

Quindi il fatto che preferiamo Dior Sauvage o Tom Ford Oud Wood è davvero più rivelatore sulla nostra personalità rispetto al test di Rorschach? Parliamo di note!

Profumi agrumati

Neroli Portofino di Tom Ford, Dolce & Gabbana Velvet Bergamot e Eau Sauvage, l’iconico Dior, sono alcuni dei profumi più apprezzati perché evocano una freschezza energica. Di solito gli atleti scelgono profumi di agrumi. Potresti anche essere inconsciamente attratto da questa nota per i suoi benefici terapeutici. Le note di agrumi ci svegliano davvero, ma offrono anche un buon equilibrio tra freschezza e calma – l’aroma della melissa può migliorare sia l’umore che le prestazioni.

Profumi gourmet

Le note di cioccolato, vaniglia, cannella e caffè sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni. A*Men e Angel di Thierry Mugler, Le Male Jean Paul Gaultier o Tom Ford Cafe Rose – l’aroma “ti descrive” come una persona estremamente sensuale. Le persone che scelgono profumi gourmet tendono ad essere sensuali e avventurose. I profumi alla vaniglia sono considerati afrodisiaci – spruzza ed inizia l’avventura.

Profumi legnosi

Gucci Pour Homme, Terre d’Hermès o Thierry Mugler Alien sono così popolari! Questi sono visti come una mascolinità solida, affidabile e leggera. Gli aromi legnosi sono spesso usati da uomini sposati. Sono anche preferiti dalle donne con la forte personalità perché il profumo è molto imponente! Inoltre, queste note “trasmettono” successo e forza interiore.

Profumi orientali

Opium, Montale Blue Amber, M7 di YSL e Dolce & Gabbana One Gentleman sono “pieni di spezie esotiche”, resine e dolce vaniglia! Chi sceglie questo tipo di profumo resta fino alla fine della festa e non si alza da tavola senza aver mangiato il dolce. I profumi orientali sono generalmente “indossati” da persone che vogliono attirare l’attenzione attraverso le note esotiche, audaci, speziate, affumicate e abbondanti.

Profumi marini

Se ti piacciono i profumi freschi, acquatici o “marini” che ti ricordano l’acqua salata dell’oceano, allora potresti essere un minimalista, che apprezza la semplicità e il design tanto elegante quanto semplice. I moderni profumi “acquatici” sono “nati” dai profumi: L’Eau d’Issey Pour Homme, Kenzo Pour Homme e CK One e suggeriscono l’aspirazione di purezza.

Profumi floreali

Byredo Rose, Dior Homme e Papillon Tobacco Rose: le persone che li “indossano” sono molto audaci, sicure di sé, avventurosi, disinibiti, intelligenti, sofisticati, desiderosi di sensazioni insolite. Di tutte le note floreali, la rosa è quella che “si sposa” meglio con l’uomo, soprattutto se mescolata con note di cuoio, legno o tabacco.

Ora che hai scoperto la tua Personalità, prova a “rivelare” quelle intorno a te!