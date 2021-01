Influencer a party senza mascherina, “virus non esiste”: ora sta malissimo

Una nota influencer prende parte ad una festa senza indossare la mascherina. Lei era negazionista, ora però non più: perché ha cambiato idea.

Una influencer molto conosciuta dalle sue parti prende parte ad una festa e si presenta senza mascherina. In aggiunta a tale atto di irresponsabilità, prende in giro gli altri invitati che, diversamente da lei, avevano saggiamente scelto di premunirsi con tale importante accessorio. E così chiunque avesse naso e bocca coperti si è beccato le parole di scherno e di dileggio di Ygona Moura.

La quale però, appena qualche giorno dopo, ha accusato un malessere tale da dovere fare ricorso ad un ricovero in ospedale. Come è andata a finire? Ovviamente come ci si potrebbe aspettare, con la influencer risultata positiva. Ygona adesso ha abbandonato le sue assurde tesi tipiche dei negazionisti ed attualmente risulta sotto osservazione in gravi condizioni nella località di Glória, a breve distanza da Rio de Janeiro. La Moura è comunque cosciente ma deve restare costantemente attaccata ad un macchinario per la respirazione artificiale.

Influencer a party senza indossare la mascherina: positiva

Ai suoi followers su Instagram ha scritto di essere profondamente pentita e di avere ora capito sul serio la gravità della situazione nel mondo intero. La influencer ha inoltre aggiunto di trovarsi “in cattive condizioni e senza respiro, mai stata così male. Ed è così dal nulla, dall’oggi al domani”. In Brasile la situazione legata alla pandemia è risultata estremamente critica per tutto il 2020, con tantissime vittime e contagi quotidiani.

Prima di contrarre il virus, la Moura aveva pubblicato un post su Instagram nel quale faceva uso di non molta lungimirante ironia. “Ho preso parte ad una serata di assembramento di successo, sono andata via che erano ormai le 08:00 del mattino”. Poi la beffa, con in tanti che ora la stanno rimproverando sempre a mezzo social.