Incendio devasta casa, la famiglia ha il Covid e non sente il fumo

I componenti di una famiglia hanno perso l’olfatto per via del virus e non si accorgono di un incendio che distrugge la loro abitazione.

Una famiglia con quasi tutti i suoi componenti affetti da Coronavirus ha rischiato di morire in un devastante incendio. I membri che presentavano raffreddore ed altri sintomi tipici della malattia non erano riusciti ad avvertire in tempo il tanfo del fumo che si era sprigionato da un improvviso corto circuito. Di conseguenza non era risultato più possibile intervenire per impedire che si verificassero ingenti danni all’abitazione.

Leggi anche –> Pedone ucciso, ragazza lo investe e scappa via senza fermarsi

Difatti la dimora della famiglia Rivera è andata de tutto distrutta. La vicenda è accaduta in Texas, a Waco, venerdì 15 gennaio 2021. La sola persona all’interno della casa a non risultare positiva era una ragazza di 17 anni, ed è grazie a lei se la sua famiglia non ci ha rimesso la vita. La perdita di gusto ed olfatto colpisce in media l’83% dei malati di Coronavirus in tutto il mondo. Tale condizione è chiamata anosmia. Questo ha reso impossibile agire con tempestività. L’adolescente si è svegliata intorno alle 02:00 del mattino avvertendo un tanfo acre di plastica bruciata.

Leggi anche –> Neonato con anticorpi, la nascita da giovane madre positiva: “Eccezionale”

Incendio, casa distrutta senza che la famiglia se ne accorgesse

Appena messo piede fuori dalla sua stanza si è ritrovata nel corridoio del tutto invaso dal fumo. La giovane ha provveduto ad avvertire i genitori ed il fratello e poi ha salvato i loro animali domestici. Adesso questa famiglia vittima dell’incendio ha trovato alloggio in albergo, ed è tutto spesato dalla Croce Rossa locale.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Influencer a party senza mascherina, “virus non esiste”: ora sta malissimo

La perdita di gusto ed olfatto avviene per via di una infiammazione che affligge i nervi deputati al funzionamento degli organi preposti. In condizioni normali tutto torna alla normalità da sé nel giro di poche settimane. Ma esistono anche situazioni di persone che per mesi sono rimaste in questa situazione. Ad oggi la pandemia ha infettato quasi 24 milioni nei soli Stati Uniti, uccidendo 400mila persone circa.