Un nuovo aereo è passato in volo sopra la casa del Grande Fratello VIP: lo striscione ha lasciato i concorrenti senza parole.

L’edizione corrente del Grande Fratello VIP sembra essere destinata a durare in eterno, ma i fans del reality show sono tutt’altro che sofferenti e ogni giorno escogitano qualcosa di nuovo per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Oggi pomeriggio, martedì 19 gennaio, un gruppo di affezionati ha mandato un aeroplano in volo sopra la Casa più famosa di Cinecittà.

Grande Fratello VIP, concorrenti senza parole

Continuano le emozioni regalate ai concorrenti del Grande Fratello VIP. Oggi pomeriggio i fans hanno pagato un aeroplano per poter mostrare ai loro beniamini uno striscione davvero commovente. Il messaggio era rivolto a Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Stefania Orlando e recitava “TZ.FO.SO.ZEL. per voi fuori è rivoluzione ♡ #TZVIP”.

Il messaggio è stato letto solo da Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, perché Stefania stava dormendo in camera da letto. I due compagni d’avventura, ormai inseparabili, sono rimasti piacevolmente stupiti dalla sorpresa. “Anche per Francesco, che bello: voialtri tutti muti adesso”, ha detto Tommaso. Andrea nel frattempo è salito sopra una sedia a sdraio in giardino e ha confessato: “Posso continuare fino a luglio se è così”.