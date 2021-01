GF Vip, Tommaso Zorzi crolla: “Vomita e sta male”. Cos’è successo

Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip, sembra irriconoscibile: ecco la notizia che l’ha messo KO.

Se si tira la corda troppo a lungo, recita un vecchio adagio, va a finire che si spezza. Sembra proprio quanto è successo a Tommaso Zorzi. Dopo la puntata del 18 dicembre del Grande Fratello Vip, durante la quale è stato annunciato il posticipo della finale del reality, l’influencer da 1 milione di follower non l’ha presa affatto bene: ha vomitato e si è sentito male.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La corda “spezzata” di Tommaso Zorzi

“Io non ce la faccio davvero. Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così”, è sbottato Tommaso Zorzi dopo l’annuncio a sorpresa. Pare che il chiacchieratissimo concorrente sia addirittura pronto a mollare il reality di Alfonso Signorini. Davvero non ne può più della Casa e di tutte le sue intricate dinamiche?

Leggi anche –> Tommaso Zorzi scopre una cosa nella casa e crolla al GFVip: Non è possibile

Certo è che Tommaso Zorzi (e probabilmente non solo lui) è arrivato al punto di “cottura”: il programma di Canale 5 va avanti da settembre, e il pandemonio che in questi mesi ha travolto il mondo esterno, complice l’emergenza Covid e non solo, non aiuta certo a rendere più serena la permanenza all’interno della Casa.

Leggi anche –> GF Vip, Cecilia terrorizzata: ecco cosa sta tramando Tommaso Zorzi

Tante settimane di reality, poi, sono un record per tutti: concorrenti e conduttore, sempre alle prese con intrighi, litigi e nuovi amori, ma anche tensioni logoranti e inattesi colpi di scena. Non a caso i più provati sono i concorrenti che sono entrati alla prima puntata: e, manco a dirlo, il buon Zorzi è tra questi.