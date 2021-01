Gf Vip: Stefania Orlando ad un passo dall’abbandono, Tommaso la ferma

Al termine della puntata serale del GF Vip, Stefania Orlando ha cercato di abbandonare il reality, ma è stata fermata da Tommaso Zorzi.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha avuto come grande protagonista Stefania Orlando. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato alla concorrente romana un video dell’ex marito Andrea Roncato. In questo il noto attore ha svelato che il motivo della separazione sarebbe stato un tradimento da parte di Stefania. Dopo aver visto quel video, la Orlando non è più riuscita a tranquillizzarsi ed una volta chiusa la diretta ha pensato che la soluzione migliore sarebbe stata andare via dal programma.

Stefania si è diretta verso la porta rossa ed è giunta ad un passo dall’aprirla, gesto che se compiuto avrebbe comportato l’eliminazione dal reality. Prima che vi riuscisse, però, è intervenuto Tommaso Zorzi. Il gieffino, da mesi amico di Stefania, si è frapposto fisicamente tra la porta e Stefania, cercando di farla ragionare insieme ad altri concorrenti del reality.

Stefania Orlando convinta a rimanere da Tommaso

Mentre l’influencer discuteva con l’amica sulle motivazioni di quell’abbandono, cercando di farla ragionare e di spiegarle perché invece non doveva arrendersi, la regia ha preferito non mostrare la scena, dirigendo l’attenzione del pubblico su altro. Dopo qualche tempo Stefania, ancora visibilmente sconvolta, e Tommaso hanno fatto il loro rientro nella sala comune, segnale che la crisi è rientrata.

Un bel gesto di amicizia quello di Tommaso, ma anche quello degli altri concorrenti che non si sono astenuti dal tentativo di convincerla a non abbandonare la trasmissione. Un episodio che dimostra come i rapporti umani all’interno della casa siano veri e come l’aiutare un amico sia più importante del vincere la trasmissione o eliminare un pericoloso avversario.

