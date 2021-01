GF Vip, crisi Stefania Orlando: chiede il ricovero, ansia nella casa

Preoccupazione al GF Vip, crisi Stefania Orlando: prima tenta la fuga poi chiede il ricovero, ansia nella casa per la conduttrice tv.

Sono ore difficili queste per Stefania Orlando, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: tutto è conseguente a quanto accaduto ieri sera. Nel corso del serale del lunedì, Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato alla concorrente romana un video dell’ex marito Andrea Roncato. L’attore ha lanciato pesanti accuse.

Leggi anche -> GF Vip, nuovo scandalo: cos’è successo tra Signorini e il fratello di Pretelli

In particolare, Andrea Roncato ha sostenuto questa tesi: “Il matrimonio finì perché lei aveva un altro”. La diretta interessata ha smentito decisamente, ma è andata nel panico e solo l’intervento di Tommaso Zorzi ha evitato che la donna imboccasse la porta rossa, abbandonando in maniera clamorosa e improvvisa l’esperienza.

Leggi anche -> Gf Vip: Stefania Orlando ad un passo dall’abbandono, Tommaso la ferma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa è accaduto a Stefania Orlando, andata in crisi al GF Vip

Gli inquilini rimasti dopo l’eliminazione di Cecilia Capriotti si sono poi dati a una serata alcolica e tra coloro che maggiormente sono rimaste più provate da questa esperienza c’è proprio Stefania Orlando. Questa infatti, nel pomeriggio di oggi, ha manifestato l’intenzione di essere accompagnata in ospedale. Queste le sue parole: “Voglio andare in ospedale, mi sento morire”. Anche in questo caso sono stati gli altri inquilini a calmarla.

In particolare, ha sdrammatizzato rispetto alla situazione che si è creata Maria Teresa Ruta, che ha sottolineato: “Vabbè che sei Stefania Orlando, ma mi sa che dell’ospedale c’è qualcuno che ne ha bisogno più di te in questo momento…”. L’ex di Amedeo Goria ha poi aggiunto: “Ti faccio la ministrina per cena, ho imboscato un po’ di brodo”. Intanto sul web impazza l’ironia per la situazione in cui si è trovata Stefania Orlando, che “ha chiesto il ricovero per una sbornia”, come sottolinea qualche utente.