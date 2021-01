Gemma Galgani compie 71 anni: cosa faceva prima di Uomini e Donne

Gemma Galgani soffia oggi sulla sua 71esima candelina. Scopriamo qualcosa in più sulla vita della dama protagonista di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è attualmente la dama protagonista di Uomini e Donne Over. La donna, acclamata ed amata dal pubblico, è stata spesso sotto la luce dei riflettori, in particolare per le storie d’amore vissute all’interno del programma e per i battibecchi continui con la celebre Tina Cipollari. Oggi Gemma compirà ben 71 anni di età, portati in maniera impeccabile. Leggiamo dunque insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lei e sulla sua vita.

Leggi anche->Gemma Galgani disperata: cosa è accaduto con Maurizio Guerci

La Galgani è nata a Torino il 19 Gennaio del 1950, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Il capoluogo piemontese è sempre stato la sua casa, all’interno della quale ha vissuto e lavorato. Da bambina, Gemma è cresciuta felice insieme alla sorellina Silvana, coltivando il sogno di diventare una ballerina di danza classica. Purtroppo non è riuscita nel suo intento, ma ha comunque raggiunto il mondo dello spettacolo diventando direttrice di diversi teatri a Torino.

Leggi anche->Gemma Galgani, Tina Cipollari gongola: “Maurizio ha un’amante”

Non si conosce molto sul passato di Gemma prima di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe aver avuto una liaison romantica con Walter Chiari. La dama non ha mai confermato un simile scoop, rivelando solamente di aver lavorato a lungo con l’uomo, e vantandosi di essere stata l’unica a farlo arrivare in orario al lavoro, nonostante la fama da ritardatario cronico. La Galgani si è inoltre sposata alla giovanissima età di soltanto 23 anni. Sul suo ex marito e sul matrimonio non si hanno molte notizie. Sappiamo soltanto che a quei tempi l’uomo aveva 19 anni e che la loro relazione si è conclusa a causa dell’eccessiva gelosia del ragazzo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gemma Galgani, l’arrivo a Uomini e Donne

La celebre Gemma Galgani è diventata un personaggio di intrattenimento pubblico in seguito alla sua prima apparizione nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Dama di classe, forte, ed estremamente sensibile, Gemma si è guadagnata l’affetto di tutti i telespettatori. La sua storia più importante all’interno del programma è stata con Giorgio Manetti, che non si è però conclusa nel migliore dei modi. Tra alti e bassi, la Galgani è ancora in cerca del vero amore, e tutti i fan più affezionati non vedono l’ora di scoprire chi sarà il fortunato che le ruberà una volta per tutte il cuore.