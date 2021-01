Francesco Oppini, grave insulto sui social: il “sospetto” sulla mamma

Francesco Oppini perde le staffe dopo essere stato pesantemente accusato su Instagram. Non solo replica a tono, ma annuncia battaglia…

Francesco Oppini stavolta si è arrabbiato di brutto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato pesantemente attaccato su Instagram da un utente convinto che sia stato raccomandato nel corso della sua esperienza nel reality Mediaset. Ma il figlio di Alba Parietti ha risposto a tono minacciando addirittura un’azione legale…

La reazione di Francesco Oppini al nuovo attacco

La presunta raccomandazione avrebbe permesso a Francesco Oppini di non essere squalificato quando ha pronunciato delle frasi poco felici nei confronti della modella brasiliana Dayane Mello (facendo poi mea culpa). Il Nostro, come detto, ha replicato per le rime, ricordando nuovamente che le frasi che indirizzò a Dayane furono infelici ma male espresse, dunque in parte strumentalizzate.

Il telecronista sportivo afferma che è esagerato e strumentale parlare di esternazioni sessiste, e ricorda all’utente che lo ha attaccato che accuse così possono essere perseguite dalla legge, anche penalmente. “Riflettici”, ha concluso l’ex gieffino.

Intanto sulla Casa del Grande Fratello VIP è tornato a sorvolare un nuovo aereo, questa volta per Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Tommaso e Andrea allora, senza svegliare Stefania in camera da letto a riposare, hanno raggiunto di corsa l’esterno per leggere il messaggio di incoraggiamento mandato per loro: “TZ.FO.SO.ZEL. PER VOI FUORI È RIVOLUZIONE ♡ #TZVIP”. I due compagni d’avventura rimangono positivamente colpiti dalla sorpresa ricevuta e Tommaso esclama: “Anche per Francesco, che bello… voi altri tutti muti adesso!”.