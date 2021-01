Un sacchetto di biglie, chi è l’attore Dorian Le Clech: la sua storia

Stasera è in onda il film Un sacchetto di biglie, con protagonista il giovane attore Dorian Le Clench, vediamo chi è.

Dorian Le Clench è nato il 2 settembre 2004 in Francia, attualmente vive a Locunolé, nella regione della Bretagna. Il padre Thierry è un architetto e la madre, Gladys, una psicologa. Il giovane ha due sorelle maggiori, Lea e Louane e un fratello minore, Damien.

Dorian ha iniziato a recitare nel 2013 quando, partecipando ad un casting a Mellac, ha ottenuto un ruolo nel cortometraggio “Pastorale” di Oriane Polack. Il debutto sul grande schermo è arrivato l’anno successivo con un ruolo minore nel film “Lili Rose” di Bruno Ballouard. Nel 2015, invece, segue il consiglio dei genitori e partecipa al casting per il film “Un sacchetto di biglie” e viene scelto personalmente dal regista Christian Duguay tra migliaia di altri bambini desiderosi di interpretare il ruolo di Joseph Joffo.

Dorian Le Clench e il successo di Un sacchetto di biglie

Dorian Le Clench è stato apprezzato dalla critica francese e internazionale per il suo ruolo nel film del 2017 “Un sacchetto di biglie“, un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Joseph Joffo nel 1973.

Seppure sia molto giovane, Dorian si sta affermando come attore ed è stato consacrato dalla critica francese e internazionale come giovane star francese per il suo ruolo da protagonista in “Un sacchetto di biglie“. Nel 2018, il giovane ha recitato nel film “Mon Inconnue” di Hugo Gélin.