Negli ultimi giorni tutti sono impazziti dopo l’indiscrezione sulla storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman: altro indizio social!

Can Yaman e Diletta Leotta, una coppia da urlo. L’attore turco è stato rapito dalla bellezza della giornalista di DAZN con i due che, a poco a poco, stanno uscendo allo scoperto dopo lo scoop del settimanale “Chi”. Can Yaman ha pubblicato una foto della sua valigia con una scritta molto particolare: “Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”, una frase usata anche dalla giornalista siciliana sui social. L’incontro tra i due è avvenuto proprio nei giorni scorsi nella Capitale con l’esclusiva di Chi che li ha visti fotografati durante una cena romantica. Inoltre, lo stesso attore turco è molto attivo sul suo profilo Instagram lasciando anche qualche like all’account Instagram di Ofelia, la madre della Leotta.

Diletta Leotta Can Yaman, l’attore a breve a Roma

Al momento Can Yaman è tornato in patria per lavoro, ma ben presto sarà in Italia per studiare il copione di Sandokan, visto che sarà il protagonista: in estate avranno inizio le riprese nella Capitale. Infine, a breve andrà in onda lo spot che lo stesso attore turco ha girato con Claudia Gerini sotto la direzione di Ferzan Ozpetek. Una storia d’amore che ha entusiasmato tutti con i fan in delirio dopo lo scoop del settimanale Chi.