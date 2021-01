Coronavirus 19 gennaio: scendono i positivi ma ci sono oltre 600 morti

I numeri dell’emergenza Coronavirus oggi 19 gennaio in Italia: scendono i positivi ma ci sono oltre 600 morti.

Ancora una giornata difficile ma in cui si mostra una decisa stabilizzazione dei dati per quanto concerne l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Infatti, anche oggi i nuovi casi sono contenuti e si è di fronte a una decisa riduzione degli attualmente positivi. Purtroppo sono ancora troppi i decessi.

Infatti, nella giornata di ieri si sono registrati ulteriori 603 decessi e il numero totale sale adesso a 83.157 morti. Tornano a calare i dati per quanto concerne sia i ricoveri che i ricoveri in terapia intensiva: nel primo caso sono 242 in meno. Nel secondo caso, sono 57 in meno e sono 2.487 i pazienti più gravi.

Dati Coronavirus 19 gennaio in Italia: la situazione

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 10.497 su oltre 250mila tamponi effettuati, che da qualche giorno tengono conto anche dei test rapidi. Sono poi oltre ventimila i guariti o dimessi e questo fa sì che il computo totale degli attualmente positivi scenda oggi a 535.524 persone che hanno il Coronavirus, con un dato totale che è di 2,4 miliondi dall’inizio della pandemia in Italia.

Calano in maniera decisa i casi totali in media riscontrati: sono 13.905 casi in media al giorno negli ultimi sette giorni, ovvero il 20% in meno rispetto ai sette giorni precedenti. I decessi medi giornalieri sono 477, ovvero il 22% in meno rispetto alla settimana precedente. Salgono i tamponi in media effettuati ma anche in virtù del fatto che sono considerati anche i test rapidi. Circa 1,2 milioni di italiani hanno finora ricevuto il vaccino.