Il Parma vuole rinforzare la rosa di Roberto D’Aversa con innesti funzionali al progetto emiliano: Vazquez e Benatia nel mirino

Il Parma vuole puntellare la rosa a disposizione di Roberto D’Aversa. La prima parte della stagione è iniziato nel peggiore dei modi e così il club emiliano potrebbe pensare ad innesti funzionale nella sessione invernale di calciomercato. Come svelato da Sky Sport nel mirino ci sarebbe il talentuoso giocatore del Siviglia, ex Palermo, Franco Vazquez, pronto a fare il suo ritorno in Serie A dopo gli anni avvincenti in Sicilia.

Calciomercato, non solo Benatia e Vazquez: Conti ad un passo

Ma non solo Vazquez: il Parma starebbe pensando anche al colpo in difesa Benatia, ma il suo club l’Al-Duhail non vorrebbe lasciarlo partire subito visto il Mondiale per club. E così lo stesso club emiliano avrebbe messo gli occhi su Musacchio del Milan e Juan Jesus della Roma: interessante anche il profilo di Federico Fazio, che è ormai fuori dal progetto tecnico di Fonseca. Infine, vicinissimo alla chiusura l’affare con il club rossonero per Andrea Conti, ex terzino dell’Atalanta, che vuole rilanciarsi in Serie A.