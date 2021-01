Bimbo muore durante il parto e mamma in coma per sbaglio dell’ostetrica

Un errore clamoroso da parte di una ostetrica causa due terribili avvenimenti: un bimbo muore durante il parto e la giovane madre va in coma.

Un bimbo muore durante il parto e la mamma finisce in coma, come tragiche conseguenze di un terribile sbaglio commesso da una ostetrica. La vicenda è accaduta in Australia, dove una 28enne sul procinto di dare alla luce il bambino che aveva in grembo ha perso il piccolo. E lei ora ha versato in una situazione di coma per via di una dose elevata di morfina.

Invece di una normale dose di 10 mg una infermiera ha somministrato alla donna una quantità di 100 mg. Un errore letale e che ha causato delle ripercussioni irreversibili. La 28enne, Mansurin Hassan detta Sarah, aveva necessitato della morfina a causa dei forti dolori che l’avevano assalita. Sarah si trovava in ospedale con un travaglio in corso, ma con delle contrazioni molto forti, tali da farle richiedere di potere ricevere un qualche farmaco in grado di potere alleviare le sue sofferenze. La quantità in eccesso di morfina ricevuta erroneamente ha fatto si che la futura mamma si addormentasse per svariate ore, fino addirittura a perdere i sensi.

Bimbo muore durante il parto, licenziate ostetrica ed infermiera

A nulla è servito il parto d’urgenza praticato tramite taglio cesareo. Il bimbo venuto al mondo già non aveva più la vita. Invece la 28enne ha mostrato gravi problemi ai polmoni ed al cuore. Dopo un ricovero in terapia intensiva ed un momentaneo stato di irreversibilità, Sarah si è risvegliata ma ha dovuto apprendere della tragedia che l’ha investita.

Inoltre potrebbe avere subito dei danni fisici con i quali dovrà convivere per tutto il resto della sua vita. Lei ed il compagno da cinque anni cercavano di avere un figlio e finalmente ce l’avevano fatta. In conseguenza di questo errore, l’ostetrica ed un’altra infermiera hanno subito un licenziamento in tronco.