Barbara D’Urso, Instagram si rivolta: la foto “scandalosa”

Barbara D’Urso ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto apparentemente innocuo. La maggior parte dei suoi follower, tuttavia, non la pensa così.

A prima vista è uno scatto come tanti dei suoi: Barbara D’Urso posa nella sua cucina in mise supersportiva con un sorriso Durbans e un calice di aperitivo in mano. Il profilo Instagram di Barbarella pullula di foto del genere. Eppure, tra i commenti al post è scoppiato un vero e proprio polverone. Secondo la maggior parte dei followers, la Nostra ha esagerato con i “ritocchini” e quella che si vede nell’immagine è solo una versione riveduta e (troppo) corretta dell’originale.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il presunto “vizietto” di Barbara D’Urso

“Aperitivo analcolico 😜 #colcuore❤️” scrive Barbara D’Urso nella didascalia della foto incriminata. Ma le reazioni sono assai meno affettuose. “Guarda il collo hai ritoccato male.!!! 🙉🙉🙉” scrive un utente tra i tanti. Un altro gli fa eco: “Come fai collo con grinze enormi faccia di cera che app adoperi la voglio anch’io”. Quindi, di rimando: “Ma che senso ha farsi le foto per poi essere un’altra ! Boh!!!”.

Leggi anche –> Barbara d’Urso confessa quanto vengono pagati i suoi ospiti, è polemica su Mediaset

Commenti di questo tenore si sprecano. Ma c’è anche chi calca un po’ più la mano, fino all’insulto: “Buffona”. Oppure chi è meno malizioso, o forse solo più ingenuo: “Ma cosa hai fatto sul viso Barbara sei cambiata tantissimo”. E ancora chi approfitta dell’occasione per rinfocolare vecchie polemiche: “Santa ?? Meravigliosa ?..oggi meravigliosa paladina contro la violenza hai sparlato ancora contro Stefania Orlando …e le puntate contro la Gregoraci come va non le fai piu ?? Perche ..Querele? Denunce?? Sentiamo come lo farai l’11% domenica sparlando con chi di chi ???”. Alla faccia del cin cin…

Leggi anche –> Pomeriggio Cinque lutto terribile, Barbara D’Urso devastata: “E’ morta…”