Amici 2021, Lorella Cuccarini furiosa: Alessandra Celentano fuori subito

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, è guerra ad Amici 2021: la Cuccarini ha scritto una lettera alla produzione del talent.

La collaborazione lavorativa di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sembra peggiorare ogni giorno di più. Dopo la diretta andata in onda sabato scorso, 16 gennaio, e la lite scoppiata su Rosa, Lorella Cuccarini ha scritto e inviato una lettera personale alla produzione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. La lettera è stata letta al pubblico e ai concorrenti del talent.

Cuccarini e Celentano, via subito dalla sala prove

Nella lettera scritta dopo gli avvenimenti successi sabato scorso ad “Amici di Maria De Filippi”, Lorella Cuccarini ha chiesto alla produzione del talent che “la coreografia di neoclassico per Alessandro e Rosa potesse essere seguita solo dai ballerini professionisti”. Il messaggio era indirettamente volto a criticare il comportamento di Alessandra Celentano, che ha risposto per i toni senza peli sulla lingua.

“Non per mancanza di rispetto agli insegnamenti della Celentano, che io stessa condivido, ma per i suoi metodi, soprattutto con Rosa” ha scritto nella sua lettera la Cuccarini. Ma la nipote di Adriano Celentano non ha apprezzato l’ambiguità della richiesta e ha risposto: “Lorella afferma che non è mancanza di rispetto, ma di fatto lo è. Il mio modo di insegnare è uguale per tutti. Si tratta di una richiesta che nel mondo della danza sarebbe inaccettabile. Ma stavolta sono pronta a fare un’eccezione, convinta che la mia assenza sarà inutile per il raggiungimento del mio unico obiettivo: danzare bene”. Dopo questa richiesta i fans del talent show sono convinti che la relazione tra le due non tornerà facilmente a posto.