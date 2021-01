L’Allieva 4, addio a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi: le parole dell’attore

I fan della fortunata serie “L’Allieva 4” dovranno abituarsi a non vedere più Alice Allevi sullo schermo, e forse nemmeno Claudio Conforti.

Addio agli amatissimi personaggi di Alice e Claudio, che non saranno più presenti nella fiction Rai “L’Allieva“, arrivata ormai alla quarta stagione. Proprio in questa nuova stagione, Lino Guanciale ha ormai praticamente ufficializzato la sua assenza e di conseguenza il pubblico dovrà dire addio a Claudio Conforti, che non sarà più accanto ad Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi, la quale potrebbe scegliere di seguire il collega. Ecco i motivi della scelta e le parole di Guanciale.

“L’Allieva 4”, perché non ci sarà più la Mastronardi

La quarta stagione della fiction non era nemmeno prevista: “L’Allieva“, infatti, avrebbe dovuto concludersi proprio con l’ultima stagione, la terza, andata in onda nel 2020 e che aveva registrato un largo consenso da parte del pubblico italiano. Già si vociferava di un possibile abbandono della fiction da parte di Alessandra Mastronardi e forse anche di Lino Guanciale, che ha sempre detto di non essere un amante della lunga serialità.

Leggi anche–> Antonia Liskova, chi è Andrea Manes de L’allieva 3: la sua storia

Ed è proprio Guanciale che, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha lasciato intendere che probabilmente la quarta stagione della fiction non vedrà la sua partecipazione. Le parole dell’attore sono state piuttosto chiare e non fraintendibili: “Credo che Claudio Conforti, il mio personaggio, e Alice Allevi, il personaggio di Alessandra Mastronardi, abbiano dato il meglio nelle prime tre serie. Abbiamo chiuso in bellezza. Conforti nella nuova serie non ci sarà.”

Leggi anche–> L’Allieva 3 è l’ultima stagione? Il futuro della fiction

Nonostante la Mastronardi non si sia precisamente espressa ancora a riguardo, dalle parole del collega è piuttosto chiaro che potrebbe abbandonare la produzione a sua volta e che il pubblico dovrà così dire addio anche ad Alice. Pare che, nonostante l’assenza dei due attori principali, la produzione abbia comunque deciso di andare avanti con la fiction e far uscire la tanto attesa quarta stagione.