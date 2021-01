Nuove voci incontrollate sui laboratori di Wuhan, scienziati “morsi da pipistrelli” prima dell’esplosione di Covid-19.

Secondo quanto riferito, gli scienziati di un laboratorio cinese collegato allo scoppio del Coronavirus hanno rivelato di essere stati morsi da pipistrelli. Questo è avvenuto mentre raccoglievano campioni in una grotta piena di pipistrelli infetti. Sembra che un ricercatore – dell’Istituto di virologia di Wuhan (W.I.V) – abbia affermato che le zanne hanno attraversato i suoi guanti di gomma “come un ago”.

Lo scienziato, sempre dalle testimonianze raccolte, avrebbe perso molto sangue. La notizia viene ripresa dai tabloid inglesi, come riporta The Sun. Un video – che è emerso per la prima volta due anni fa – mostrerebbe almeno apparentemente anche scienziati che lavorano su “virus vivi” senza guanti e maschere.

Scienziati “morsi dai pipistrelli”: nuove tesi su Coronavirus e laboratori di Wuhan

Si tratta di una procedura che è in aperta violazione dei dettami dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste tesi dunque tornano a far discutere solo 24 ore dopo che è stato rivelato che lo scienziato soprannominato “Paziente Zero” che è scomparso dal laboratorio di Wuhan all’inizio dell’epidemia di Covid-19 è ancora irreperibile oltre un anno dopo. Riemergono insomma proprio in queste ore vecchi timori che il virus sia stato accidentalmente diffuso durante gli esperimenti.

Nel video finito nuovamente in Rete, i ricercatori sono visti raccogliere feci di pipistrello potenzialmente altamente infettive senza dispositivi di protezione individuale (DPI) evidenti diversi dai guanti. Un uomo poi racconta come è stato morso da un pipistrello sostenendo che si sentiva “come se fosse stato pugnalato con un ago”. Nonostante da oltre un anno non si parli d’altro, non vi è ancora l’evidenza che ci sia stato il salto di specie. Nelle scorse ore intanto, il Segretario di Stato Mike Pompeo ha accusato Pechino di nascondere “le informazioni vitali di cui gli scienziati hanno bisogno per proteggere il mondo da questo virus mortale e dal prossimo”. La Cina ha sempre rispedito al mittente le accuse.