Arturo Vidal manda su tutte le furie i tifosi dell’Inter per aver baciato lo stemma della Juve sul cappotto di Chiellini.

Inter-Juve ha chiuso il turno domenicale di Serie A. La squadra nerazzurra ha dominato in campo e vinto con un netto 2-0 che rilancia le quotazioni del team milanese nella lotta per lo scudetto. Adesso l’Inter è prima a 40 punti in coabitazione con il Milan di Pioli, ma soprattutto ha battuto la squadra che ad inizio campionato era la favorita per la corsa al titolo, rispedendola a -7 ed ad un potenziale -10 dalla vetta.

Appare chiaro come sia ancora presto poter dire quale sia la squadra favorita per vincere il titolo quest’anno. Una novità da un decennio a questa parte in cui la Juventus già a metà campionato era da considerare l’unica possibile vincitrice o al massimo la favorita su due contendenti (spesso il Napoli, lo scorso anno l’Inter). Decisivo nello scontro di ieri è stato il centrocampo dei nerazzurri – non solo per i gol di Vidal e Barella – reparto in cui i bianconeri avrebbero bisogno di qualche innesto.

Arturo Vidal contestato per il bacio allo stemma della Juve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Sebbene alla fine tutto sia andato per il meglio, ad inizio incontro i tifosi nerazzurri si sono infuriati per un gesto di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno si è salutato affettuosamente con Giorgio Chiellini, abbracciandolo e dandogli un bacio. Il bacio dato dal cileno è stato proprio all’altezza del pezzo, dove c’è lo stemma della Juventus. Il dettaglio non è sfuggito agli spettatori che sui social hanno criticato duramente il calciatore. C’è chi ha scritto: “Come può uno così dare tutto per la sua squadra in campo quando non riesce a trattenersi neanche in queste cose?”, oppure chi semplicemente ha scritto: “Non ha rispetto”.

Vidal la risposta l’ha data in campo con una prestazione solida delle sue e con un gol dei suoi. Al 13′, alla prima palla buona, ha mandato in vantaggio l’Inter e permesso ai padroni di casa di prendere il controllo dell’incontro. Il centrocampista ha poi risposto alle polemiche con un chiarimento su Instagram nel quale si legge: “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l anima per quello!”.