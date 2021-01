Tiziana Cantone, Dna di due uomini sulla sciarpa usata nel suicidio

La madre di Tiziana Cantone è sicura: la figlia è stata ammazzata. E la donna subisce anche un attacco hacker. Tanti i misteri su questo caso.

Ci sono ancora delle cose che non tornano nella triste vicenda che riguarda Tiziana Cantone e la sua scomparsa datata al 13 settembre 2016. Sarebbero ora emerse delle tracce di due distinti Dna appartenenti a due uomini sulla sciarpa che fu trovata al collo della 31enne napoletana, e che venne usata da lei per impiccarsi.

Leggi anche –> Tiziana, terribile ipotesi: “Suicidio simulato, contatti insospettabili”

Almeno questa è la ricostruzione ufficiale effettuata dagli inquirenti, ma ci sarebbero degli indizi tali da fare pensare che quello di Tiziana Cantone possa non essere un suicidio ma un delitto fatto passare come tale. Come ormai ben noto, la donna fu protagonista di un pesante episodio di revenge porn, con la diffusione in rete di alcuni video che la ritraevano in momenti molto spinti. E che mai avrebbero dovuto oltrepassare la sfera del suo privato. Un genetista nominato dalla madre di Tiziana ha ora diffuso la notizia che riguarda il reperimento delle tracce di Dna di due uomini sull’indumento incriminato. Della cosa è stata informata anche la Procura di Napoli Nord.

Leggi anche –> Tiziana, ipotesi choc: “Non fu suicidio per il video hard”

Tiziana Cantone, troppe cose non tornano: è mistero

Sempre la madre di Tiziana ha incaricato anche una agenzia investigativa con sede a Chicago, la Emme-Team, e con i suoi legali è riuscita ad ottenere il dissequestro della sciarpa lo scorso novembre. Ma tiene in banco anche un’altra vicenda, che riguarda una presunta frode processuale inerente la inspiegabile sparizione di foto e video di Tiziana Cantone nel novero delle prove raccolte dalla Polizia Giudiziaria. Sparizione che sarebbe accaduta proprio quando questi reperti erano in possesso della stessa.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Tiziana | 4 anni fa il suicidio | le accuse della madre

Su questo aspetto la famiglia di Tiziana intende fare luce, assieme anche all’apertura di una inchiesta per omicidio. Come se non bastasse, il profilo Facebook della madre di Tiziana, Teresa Giglio, ha subito un hackeraggio da parte di sconosciuti che sono penetrati nel suo profilo social. Emme-Team sarebbe però riuscita a scoprire l’autore, informando anche in questo caso la Procura.