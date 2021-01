Test della personalità, quale dei due volti vedete per primo?

Questo semplice test visivo permette di conoscere alcuni aspetti della vostra personalità: quale volto vedete?

Questo freddo lunedì di gennaio lo cominciamo con un’immagine che potremmo inserire nella categoria delle illusioni ottiche. Il disegno che vedete sopra è stato ideato in modo tale da permettere a ciascuno di voi di vedere prima un volto e poi l’altro. Chi ha ideato il test, inoltre, ritiene che vedere un volto prima di un altro indichi delle specificità del vostro carattere.

Chiaramente i risultati vanno presi come un gioco, poiché non è detto che tutte le caratteristiche elencate facciano parte della vostra personalità. Dividere in due macro categorie le persone, infatti, è letteralmente impossibile, motivo per cui i profili vengono strutturati con delle sfumature piuttosto labili, in modo da comprendere un numero abbastanza alto di persone.

Test della personalità, quale volto vedi per primo?

Per quelli di voi che volessero mettersi in gioco, il funzionamento del test è immediato: dovete osservare l’immagine e rispondere alla domanda: “Quale volto vedi per primo?”.

Il volto di una donna

Se il primo volto che vedete è quello di una donna, significa che siete delle persone capaci di ragionare in maniera astratta e teorica. Non vi soffermate mai sui soli dettagli, ma riuscite da questi a vedere il quadro generale. Non siete tipi da lasciarvi trasportare dalle emozioni, motivo per cui quando vi capita non riuscite facilmente a dimenticarle o perdonare. Siete grandi lavoratori, ma sapere godere dei benefici della casa e dei momenti di relax. In amore siete generosi e disposti a dare tutto di voi stessi, ma se venite traditi non siete in grado di perdonare.

Il volto di un uomo

Se avete visto il volto di un uomo significa che siete delle persone molto meticolose e che per voi i dettagli sono essenziali. Avete una memoria formidabile e vi ricordate ogni dettaglio di ciò che vedete. Siete persone estroverse, il che vi rende una compagnia ideale per le feste e per le uscite in gruppo. Sul lavoro siete affidabili e puntigliosi. In amore sapete essere un buon partner solo se chi vi sta di fronte saprà concedervi del tempo per farsi conoscere e per conoscervi. Se traditi potreste anche perdonare, ma non concederete mai una terza chance.

