Suskind, chi è l’attore protagonista Jeroen Spitzenberger: la sua storia

In onda questa sera su Cielo “Süskind – Le ali dell’innocenza”. Ecco tutto quello che sappiamo su Jeroen Spitzenberger, l’attore protagonista del film.

Attore poliedrico, cinematografico, teatrale e televisivo: Jeroen Spritzenberger è il protagonista di “Süskind – Le ali dell’innocenza“, nei panni di Walter Süskind, commerciante di origine ebraica che aiuto oltre 600 bambini a scappare dalle deportazioni naziste, prima di essere lui stesso trasferito in un campo di concentramento. Il film, diretto da Rudolf van den Berg, andrà in onda questa sera su Cielo alle 21,20 circa. Ma ecco cosa sappiamo sull’attore protagonista della pellicola, l’olandese Jeroen Spitzenberger.

Jeroen Spitzenberger, chi è e che film ha fatto

Jeroen è nato a Rotterdam il 20 gennaio 1976 ed è un attore olandese che ha lavorato in produzioni sia sul grande schermo, che a teatro, che in televisione. Ha avuto anche ruoli importanti da protagonista, come ad esempio in “Casa lussuria“, “Tutto è amore” e nella serie tv “Divorzio“. Ha iniziato il suo percorso artistico in teatro, dopo la laurea, lavorando al Teatro Nazionale di Amsterdam e con altre compagnie indipendenti.

Uno dei suoi primi ruoli cinematografici è in “I gemelli“, nel 2002, un film che si basa su un omonimo romanzo, in cui Jeroen interpreta David, l’amico ebreo di Lotte. Sono stati poi molti altri i ruoli importanti ottenuti da Spitzenberger, tanto che qualcuno lo ha definito come lo Hugh Grant olandese. Ha partecipato anche a serie televisive come “Flight HS13“, “Merry Christmas“, “Gooische Women“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jeroen è sposato dal 2007 e ha ben due figli. Potremo vederlo questa sera su Cielo alle 21,20 nel film “Le ali dell’innocenza“, sulla vita di Walter Suskind che ha salvato oltre 600 bambini dalle deportazioni naziste.