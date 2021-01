Stefania Orlando, chi è il fratellastro Gianni: la sua terribile storia

Nella famiglia di Stefania Orlando c’è un dramma che non era mai stato svelato e ora viene a galla con tutto il suo carico di dolore e sofferenza.

Stefania Orlando ha un fratellastro maggiore di cui non ha mai parlato durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. Si chiama Gianni, ha 64 anni e vive e lavora a Parigi come artista di mosaici. E’ stato lui a farsi avanti e svelato alcuni segreti di famiglia al settimanale Di Più, scrivendo anche una lettera alla sorella. Complice una storia famigliare molto travagliata e complessa, i due sono stati lontani per tanti anni. Ma lui ora vorrebbe ricucire il rapporto: ecco le sue parole.

Il gelo tra Stefania e Gianni Orlando

Gianni è nato da una relazione giovanile della signora Annamaria, la madre di Stefania Orlando, e non ha mai conosciuto il padre biologico. Aveva due anni quando la donna si è risposata con il giurista Pietro Romano Orlando Gianni, e ha ricevuto il cognome del patrigno. Ma i figli nati dal nuovo matrimonio, Fabio Massimo e Stefania, non hanno mai legato con lui.

A soli sei anni Gianni è stato spedito in collegio: una scelta che lui non ha mai compreso fino in fondo. “Avevo 7 anni quando è nato Fabio Massimo e 11 quando è nata Stefania – scrive il diretto interessato -. Stando in collegio sentivo che per me in casa non c’era più spazio. Mentre loro crescevano sereni con mamma e papà, io vivevo lontano e senza l’amore che desideravo”.

Gianni poi si è rifatto una vita a Parigi, dove ha messo su famiglia: si è innamorato e sposato e ha avuto due figli. Al matrimonio, celebrato nel 1985, erano presenti i genitori e Fabio Massimo ma non Stefania. “Ogni tanto ho provato a chiamare la mamma e i fratelli ma dall’altra parte del filo sentivo solo parole fredde, di circostanza, senza amore”, ha confidato.

Poi, nel 2006, Gianni è tornato in Italia con il sogno di aprire un ristorante ed è stato allora che, durante un incontro fugace con la sorellastra, ha scoperto una terribile verità: sua madre aveva detto agli altri figli che lui era un “amichetto” che ogni tanto veniva a giocare a casa. Ma Stefania è rimasta fredda nei suoi confronti: non a caso non l’ha mai nominato al Grande Fratello Vip. Eppure lui vorrebbe tanto ricostruire un rapporto con lei: “So di non esistere nel tuo cuore, ma riproviamoci”. Ora non resta che aspettare la risposta…