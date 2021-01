St. Moritz, scoppia focolaio in due hotel per variante del virus

In due alberghi di St. Moritz focolaio colpisce diversi turisti. Autorità locali in allerta totale, si cerca di contenere il cluster.

Preoccupa un focolaio a St. Moritz, in Svizzera, deflagrato all’interno di due hotel della nota e rinomatissima località sulle nevi, meta di vacanze da parte di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Nelle due strutture in cui è sorto il cluster risultano esserci al momento 12 persone, contagiate da una variante del virus.

La notizia arriva dal tabloid britannico ‘Guardian’, e questo lascia presagire che le persone infette possano essere in larga parte, se non tutte, provenienti dal Regno Unito. Per ora non si sa di quale variante si tratti, tra quella originatasi proprio in Gran Bretagna, quella sudafricana o quella brasiliana.

St. Moritz, autorità in allerta totale per limitare il focolaio

Le autorità del posto hanno disposto per l’immediata chiusura anche di tutte le scuole presenti sull’intero territorio di St. Moritz e stanno cercando di impedire che il focolaio si ingrossi in dimensioni. Disposto il luogo a procedere per dei test a tappeto sull’intera popolazione locale.

A subire la chiusura sono anche tutti gli istituti scolastici del territorio, a tempo indeterminato. Inoltre viene introdotto l’obbligo di indossare la mascherina sia al chiuso che all’aperto. La variante in questione risulta essere molto più contagiosa rispetto al ceppo originario del virus. Sempre le autorità cantonali dove sorge Saint Moritz invitano la cittadinanza ed anche i turisti eventualmente presenti sul territorio ad astenersi dall’intrattenere rapporti interpersonali inutili e ad assumere tutte le misure cautelative del caso.