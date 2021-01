Sigaretta elettronica esplode, uomo ustionato mentre sta passeggiando

Durante una passeggiata la sigaretta elettronica esplode. Questo porta al ferimento di una persona che aveva con sé l’aggeggio.

La sigaretta elettronica esplode mentre un uomo sta passeggiando per strada fumando in tutta tranquillità. E la cosa costa ad un 36enne delle ferite alle gambe, alla mano sinistra ed ai genitali. Il fatto è accaduto a Milano, in zona Conciliazione, nella mattinata di lunedì 18 gennaio.

Subito sono arrivati sul posto i soccorsi medici, con il personale del 118 che ha ricoverato lo sfortunato passante riscontrandogli la presenza di diverse ustioni. Ce ne sono diverse di primo ma anche secondo grado. L’incidente ha avuto luogo di mattina presto ed è culminato con un ricovero in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Sigaretta elettronica scoppia, la ricostruzione delle forze dell’ordine

Le condizioni dell’uomo non risultano comunque gravi. Data la particolare posizione dove si sono concentrate le ferite dopo l’esplosione della sigaretta elettronica, si pensa che la stessa fosse tenuta in mano mentre l’uomo stava passeggiando o magari anche in tasca. Per fortuna comunque la vicenda si è conclusa senza conseguenze davvero preoccupanti.

Da quanto risulta comunque non sarebbe la prima volta in cui si assiste ad una sigaretta elettronica che esplode. Ma mai si è avuta una notizia in merito a conseguenze letali legate a delle circostanze simili. È vero invece che molto si sta discutendo sulla presunta pericolosità delle stesse riguardo al sorgere di patologie polmonari e cancerogene.