Che fine ha fatto Riccardo Montolivo, oggi compie 36 anni: cosa fa?

Giorno speciale per Riccardo Montolivo che oggi, 18 gennaio 2021, compie 36 anni: cosa farà da ‘grande’ l’ex Milan?

Nel corso degli anni Riccardo Montolivo è stato uno dei maggiori prospetti del calcio italiano, ma anche a causa di un grave infortunio non è tornato più pimpante come una volta. Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, l’ex centrocampista di Atalanta, Fiorentina e Milan compie 36 anni, ma con il calcio per ora ha smesso. Si è ritirato da quello giocato circa un anno e mezzo fa senza ricevere proposte convincenti: in estate il suo nome è stato anche accostato ad una squadra messicana, ma alla fine ha preferito continuare a godersi la sua famiglia prima di prendere una decisione definitiva che riguarda da vicino il suo futuro.

Riccardo Montolivo, il sogno è quello di allenare

In una recente intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” Montolivo ha svelato di voler fare l’allenatore: “Dopo l’ultima complicatissima stagione della mia carriera ho avuto una fase di rigetto verso il mondo del calcio e ho voluto staccare del tutto. Mi sono dedicato anima e corpo alla famiglia, ma ultimamente mi sta tornando la voglia di pallone”. Infine, ha rivelato il suo obiettivo: “Voglio studiare e capire bene. Vorrei stare sul campo, non in giacca e cravatta iniziando a lavorare, perché no, anche con i ragazzi. Ad ogni modo non mi guardo più indietro, il passato è in un cassetto”.