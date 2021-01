Pirata della strada travolge coppia, lui muore: il figlio promette vendetta

Il figlio di un uomo ucciso da un pirata della strada minaccia quest’ultimo su Facebook, passa la notte ed avviene una svolta inattesa.

Un pirata della strada ha investito ed un ucciso un uomo, causando il ferimento grave della moglie della vittima. Il fatto è accaduto a Corsico, in provincia di Milano, con il conducente di una Bmw che non si è fermato ad uno stop e ha travolto la coppia, a bordo di una Fiat 600.

Leggi anche –> Incidente a causa del ghiaccio killer, 39enne muore in scooter

La vittima aveva 61 anni, la moglie che è riuscita a salvarsi 60. Al volante c’era un 32enne originario del Marocco e regolarmente residente in Italia, che subito dopo si è dato alla fuga. Il pirata della strada ha poi scelto di sua spontanea volontà di presentarsi in caserma dai carabinieri ammettendo quanto fatto. Da lui stesso poi le forze dell’ordine hanno appreso che non era neppure provvisto di patente. Il grosso veicolo ha distrutto l’utilitaria senza rimediare danni particolari, riuscendo anche ad allontanarsi. Marito e moglie hanno ricevuto immediato soccorso da parte del personale medico del 118, chiamato da chi ha assistito alla scena.

Leggi anche –> Incidente Alcamo, schianto terribile tra due auto: famiglia distrutta FOTO

Pirata della strada, il figlio della vittima lo minaccia su Facebook: lui si costituisce

Entrambi sono finiti in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano. L’uomo è morto poco dopo, la donna resta in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sui social network il figlio aveva rilasciato parole di ira.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sparito dopo uno schianto: Giampiero Peloso trovato morto 24 ore dopo

Al pirata della strada, che ancora non si era palesato alle forze dell’ordine, aveva scritto: “Mi avete rovinato la vita ma io vi troverò”. Poi ha descritto quanto successo specificando come non avesse rispettato lo top. Il marocchino è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida senza patente. Potrebbero esserci anche altre ipotesi di reato a suo carico.