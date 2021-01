Pensioni di reversibilità, confermati i tagli anche nel 2021

Sempre in vigore la riforma Dini delle pensioni del 1995. E’ fissata una soglia per il cumulo con altri redditi

Nessuna novità per quanto riguarda le pensioni di reversibilità. E’ confermata anche per il 2021 la legge Dini 335/1995 che fissa dei limiti oltre i quali, in caso di presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità subisce dei tagli. Questi ultimi vanno dal 25 al 50% a seconda dei casi. La pensione di reversibilità varia anche a seconda del numero di familiari a carico del coniuge superstite. Se oltre al coniuge, ad esempio, ci sono due figli a carico del superstite, a quest’ultimo, o ultima, spetta il 100% della pensione di reversibilità. In sostanza, anche l’Inps in una circolare del 2020 conferma che in presenza di altri redditi la pensione di reversibilità cala. Più redditi si posseggono e maggiore è il taglio alla pensione di reversibilità.

Pensioni di reversibilità, confermata la legge Dini

Nello specifico, la legge Dini prevede che il cumulo di altri redditi è pari al 100% qualora gli altri redditi posseduti siano inferiori a tre volte il trattamento minimo. Se i redditi si piazzano nella fascia tra le tre e le quattro volte, invece, è previsto taglio del 25%; tra le quattro e le cinque volte c’è il taglio del 40%, mentre sopra le cinque volte si arriva ad una diminuzione del 50% dell’importo. In questo caso, quindi, si ha una pensione di reversibilità pari alla metà. L’Inps ha comunicato le soglie di reddito annue attraverso una circolare del 2020: per ottenere il 100% della reversibilità, il reddito personale deve essere al di sotto della soglia dei 20.107,62 euro annui.

Tra i 20.107,62 euro e i 26.810,16 euro il taglio è è del 25%, mentre tra i 26.810,16 e i 33.512,70 il taglio è del 40%. Scatta la decurtazione del 50%, invece, nel momento in cui si superano i 33.512,70 euro.

