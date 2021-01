Oroscopo del giorno, martedì 19 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo avvicinando sempre più a metà settimana. Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 19 Gennaio 2021.

Il primo mese nel nuovo anno è oramai entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 19 Gennaio 2021.

Martedì 19 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna favorevole per voi durante la giornata di oggi. Prestate attenzione ai piccoli imprevisti, potrebbero guastare il vostro buonumore. Cercate di mantenere la calma e di pesare bene le parole prima di pronunciarle, anche durante le situazioni più difficili.

Toro. Le prossime giornate saranno per voi decisamente interessanti. Tenete gli occhi ben aperti, un nuovo incontro infatti potrebbe sorprendervi. Non è il momento giusto per riposare, rimboccatevi dunque le maniche ed impegnatevi al massimo.

Gemelli. La giornata per voi sarà decisamente favorevole. La Dea bendata sarà totalmente dalla vostra parte, dunque approfittatene per lanciarvi verso nuove esperienze senza alcun timore. Fidatevi ciecamente del vostro intuito, non sbaglierete.

Cancro. Via libera per quel che riguarda l’amore e i sentimenti durante la giornata di oggi. Gli astri saranno dalla vostra parte e vi daranno la spinta giusta per lasciarvi finalmente andare. Attenzione agli smarrimenti, potreste perdere un oggetto a voi davvero caro.

Leone. Oggi il Sole sarà opposto e vi regalerà una giornata altalenante. Molto probabilmente una questione di tipo economico sta consumando tutte le vostre energie, ma non temete, presto giungerete ad una soluzione soddisfacente.

Vergine. La giornata di oggi sarà perfetta per quel che riguarda il lavoro e la carriera. Affari importanti potrebbero andare in porto e presto potrete stringere tra le mani delle bellissime soddisfazioni. Tenetevi pronti.

Bilancia. Il Sole brillerà soltanto per voi durante la giornata di oggi. Via libera sia in amore che sul lavoro, perciò non abbiate paura di mostrare al mondo di che pasta siete fatti. Rimboccatevi le maniche e proseguite dritti verso i vostri obiettivi.

Scorpione. Durante la giornata di oggi fareste meglio a rimanere lontani dalla gelosia e dalle discussioni. Siete attualmente alla ricerca di un po’ di armonia ed equilibrio, dunque rimanete alla larga dalle situazioni tossiche e stressanti.

Sagittario. Sta tirando aria di cambiamento e voi fareste bene ad allacciare le cinture di sicurezza e tenervi forte. Il consiglio migliore è quello di non tenersi nulla sempre e di far valere le proprie idee e le proprie opinioni in ogni caso.

Capricorno. La giornata non sarà per voi particolarmente positiva. Potrebbero sorgere alcune tensioni in ambito familiare, ma non temete, con l’arrivo del weekend le cose torneranno al loro post, lasciando spazio al cielo sereno.

Aquario. Durante le prossime ore la Luna sarà totalmente dalla vostra parte. Il consiglio migliore è quello di allontanare la malinconia e di lasciarsi andare il più possibile. Fidatevi di voi e del vostro istinto, non ve ne pentirete!

Pesci. Venere sarà favorevole durante la giornata di oggi. Via libera dunque all’amore e all’eros. Preparatevi a trascorrere le prossime ore all’insegna della passione. Prestate però attenzione ai ritardi, potrebbero guastare il vostro buonumore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.