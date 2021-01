Oggi è un altro giorno non va in onda, l’annuncio di Serena Bortone

Oggi è un altro giorno non andrà in onda. Il programma di Serena Bortone salterà il consueto appuntamento. Scopriamo perché.

La scorsa settimana la padrona di casa aveva lasciato tutti con il fiato sospeso dopo aver annunciato di aver contratto il Covid. Il pubblico ha potuto tirare un sospiro di sollievo quando la Bortone ha detto di non aver alcun sintomo.

Le puntate sono continuate in collegamento con lo studio, ma come mai oggi non andrà in onda? Molti si chiedono se lo stop forzato dipenda delle sue condizioni di salute o se ci siano altre motivazioni.

Oggi è un altro giorno: ecco perché non va in onda

Il talk show salta il suo solito appuntamento. La motivazione non riguarda la salute di Serena Bortone quanto piuttosto la Crisi di Governo. Questo cambio di programmazione ha interessato anche altri programmi di Rai 1.

Spazio a Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati e al dibattito che ne conseguirà. Il Premier parlerà della situazione politica dopo le decisioni di Matteo Renzi.

Oggi è un altro giorno non sarà l’unico a saltare ma i telespettatori dovranno rinunciare anche a “E’ sempre mezzogiorno” e “Il paradiso delle signore“. Si confermano invece il Tg1 delle 13:00, seguito dallo speciale delle ore 15:30. Andrà in oda anche “La Vita in Diretta” che scalerà alle 17:50. Ovviamente già da domani la programmazione tornerà alla normalità.

Per chi non potesse guardare il programma sul piccolo schermo, si può usufruire dello streaming. La piattaforma RaiPlay è completamente gratuita e basta accedere con email o tramite social network. Gli altri telespettatori potranno sintonizzarsi comodamente sul canale 501 del digitale terrestre o sul 101 di Sky.