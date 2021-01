Mina Settembre, trama e anticipazioni del 18 gennaio

By

Mina Settembre ritorna con un altro appuntamento in prima serata. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo episodio.

I primi due episodi sono andati in onda nella giornata di ieri. Anche questa sera andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25.La fiction racconta la vita di Gelsomina Settembre, detta Mina, che lavora come assistente sociale.

La donna torna a vivere con la madre dopo la separazione con il marito, Claudio De Carolis, un magistrato. Mina inizia ad aiutare tutti coloro che si rivolgono al consultorio dove lavora e intesse molte amicizia come quella con il ginecologo Domenico Gammardella e il portinaio Rudy Trapanese.

Mina Settembre: ecco le anticipazioni dei nuovi episodi

Questa sera andranno in onda due puntate intitolate: “Il pappice e la noce” e “Ansia di prestazione“. Mina viene contattata da un professore che è molto preoccupato per un suo alunno. Quest’ultimo si chiama Thomas ed è un vero e proprio talento della musica. Purtroppo, il docente teme che il ragazzo sia finito in un brutto giro.

E’ proprio per questo che Mina e Domenico inizieranno indagare sulla vita di Thomas fino a scoprire che il giovane è stato coinvolto in una rapina. Riusciranno ad aiutarlo?

Nell’altro episodio, Irene si rivolgerà a Mina per aiutare il figlio Gianluca. Quest’ultimo ha iniziato una relazione con una donna più grande e la madre teme che il ragazzo possa imboccare una cattiva strada. La psicologa cercherà di capire il rapporto che lo lega alla donna.

Dalla prossima settimana la fiction verrà trasmessa solamente la domenica sera, sempre con due episodi a puntata. I fan potranno continuare a vederla su Rai 1 alle 21:25.