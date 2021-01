Previsioni Meteo: torna il maltempo da metà settimana

Che tempo farà nei prossimi giorni? Il fronte anticiclonico resisterà ancora, oppure dovremo fare nuovamente i conti con il maltempo?

Le giornate di sole che abbiamo vissuto nel weekend e che ci hanno accompagnato anche in questo inizio di settimana, dureranno ancora molto? Sembra proprio che la risposta sia no. Gli esperti di 3bMeteo parlano chiaramente di un nuovo fronte perturbato in arrivo sull’Italia a partire da metà settimana. Insomma, le previsioni meteo per questa giornata non sono per niente positive! Vediamo allora cosa ci aspetta, ricordando che si tratta di tendenze e che, quindi, tutto potrebbe cambiare.

Maltempo in arrivo da metà settimana

L’anticiclone che sta attraversando l’Italia, portando con sé sole e temperature decisamente più piacevoli di quelle dei giorni scorsi, sta già per abbandonarci. Dalla metà della settimana infatti le condizioni meteo peggioreranno al Nord e sulle regioni tirreniche. Un cambiamento in arrivo che porta con sé perturbazioni anche a carattere piuttosto intenso.

Lo sapevi che in meteorologia gli anticicloni sono zone atmosferiche di alta pressione sulla superficie terrestre che causano lievi, ma interessanti, variazioni dei parametri meteorologici.

La prima giornata “certa” di maltempo è quella di giovedì. Una perturbazione atlantica infatti arriverà proprio nel corso di questa giornata portando con sé piogge e aria fredda che potrebbe tramutare le precipitazioni piovose, direttamente in neve. Tutto questo colpirà soprattutto le regioni del nord e il versante tirrenico.

Invece tirano un sospiro di sollievo le regioni adriatiche con un clima asciutto e poco nuvoloso. Attenzione però al vento che torna a soffiare anche in modo piuttosto importante su tutta Italia. Aria gelida ancora, ma con temperature che restano nella media stagionale.

Che tempo farà nel weekend?

Per quanto riguarda invece i modelli meteo che riguardano il fine settimana pare che passeranno rapidamente altre perturbazioni che interesseranno però di più le regioni tirreniche rispetto a quelle del nord. Tuttavia non mancheranno le nevicate oltre i 1000 metri sulle Alpi e intorno ai 1500 sull’Appennino. Ancora una volta sembra che le regioni adriatiche saranno esenti da questo peggioramento meteo. Una cosa che caratterizzerà tutta Italia però sarà il vento, piuttosto forte e sostenuta tutti i giorni.

Chiaramente, nonostante la bravura degli esperti di 3bMeteo, si tratta di tendenze e modelli che dovranno ricevere ulteriore conferma nei prossimi giorni. Il consiglio quindi è quello di mantenersi sempre informati e noi di Viagginews vi aggiorneremo.

(Fonte Immagini Pixabay)