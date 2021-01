Mario Mandzukic, chi è la compagna Ivana Mikulic: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia di Ivana Mikulic, compagna di Mario Mandzukic: ecco tutte le curiosità sulla donna

Tutto pronto per la firma ufficiale con il Milan. Mario Mandzukic sarà a breve il nuovo attaccante del Milan: l’attaccante croato ha deciso di tornare in Serie A dopo l’esperienza alla Juventus. Tanti i successi che ha collezionato in bianconero ed ora è pronto per scendere in campo al fianco di Zlatan Ibrahimovic. La compagine rossonera ha accontentato così il suo proprio allenatore, Stefano Pioli, dopo un 2020 da protagonista in campionato e in Europa. Mandzukic è molto scaramantico e ha una passione per i tatuaggi con il suo corpo ricoperto in quasi ogni angolo. Tra le tante cose disegnate ha una coppia di dadi, una preghiera in croato e un poker d’assi. Il croato, inoltre, è legato sentimentalmente ad Ivana Mikulic, studentessa in Polonia con i due che si sono conosciuti tanti anni fa.

Mario Mandzukic, le curiosità su Ivana Mikulic

La coppia è molto riservata e non sono presenti foto di coppia sul profilo del centravanti croato, che preferisce mantenere sempre il riserbo sulla sfera personale. I due si sarebbero conosciuti tramite un amico in comune ed è stato subito un colpo di fulmine. In passato l’allenatore Cacic ha cercato di descrivere al meglio Mario Mandzukic: “Non è proprio un chiacchierone. Ma non pensiate sia un tipo chiuso, nella vita privata è un uomo di grande sensibilità, sempre attentissimo alla famiglia e agli amici”. Al momento non sarebbero diventati ancora marito e moglie.