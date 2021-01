Mario Mandzukic, chi è l’attaccante croato: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia dell’attaccante croato ad un passo dal Milan: ecco chi è Mario Mandzukic, ripercorriamo le tappe della sua carriera

Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ad inizio 2020, il Milan ci riprova con un nuovo innesto funzionale al progetto tecnico di Stefano Pioli. Tutto pronto per l’annuncio di Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus. Il centravanti croato è nato a Slavonski Brod, in Croazia il 21 maggio del 1986: nel 1992 si è trasferito insieme alla famiglia a Ditzingen, nei pressi di Stoccarda, per fuggire dalla guerra d’indipendenza croata. Ha iniziato a giocare a calcio ovviamente in Germania prima di fare il suo ritorno nel 1996, dove ha calcato i campi da professionista. Tante le squadre nella sua carriera a partire dalla Nk Marsonia nella stagione 2004-2005 prima di passare al Nk Zagabria. Poi per tre stagioni ha vestito la maglia della Dinamo Zagabria prima dell’exploit in Bundesliga al Wolfsburg dal 2010 al 2012. Il Bayern Monaco l’ha acquistato nell’estate del 2012: le ultime squadre sono state Atletico Madrid e Juventus prima dell’esperienza all’Al-Duhail.

Nella sua carriera il croato ha vinto tre campionati croati, due Coppe di Croazia, quattro Supercoppe di Croazia, due campionati tedeschi, due Coppe di Germania, una Supercoppa di Germania, una Supercoppa di Spagna, tre campionati italiani, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Infine, ha conquistato anche una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club.

Mario Mandzukic, le curiosità sull’attaccante croato

Da anni il croato è legato sentimentalmente alla donna polacca Ivana Mikulic, ma i due non sarebbero al momento marito e moglie. Molto riservato, inoltre, non ci sono tante foto della sua vita privata sul suo profilo Instagram, sul quale condivide solo scatti da lavoro. Nelle prossime ore Mario Mandzukic diventerà ufficialmente il nuovo centravanti del Milan: firmerà un contratto per i prossimi sei mesi poi si penserà alla stagione che verrà.