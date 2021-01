“Lavoriamo per Skai”, sull’autocertificazione scrivono così: denunciati

Una autocertificazione fasulla con tanto di scusa ridicola smascherata da un errore tragicomico. Questa assurda vicenda va a finire così.

Un gruppo composto da quattro persone ha tentato di falsificare l’autocertificazione della quale si era munito. Il tutto allo scopo di ingannare le forze dell’ordine ed eludere eventuali posti di blocco, per potere circolare liberamente in piena zona rossa mentre tanti altri devono restare chiusi in casa.

Leggi anche –> La pandemia lo terrorizza, si nasconde in aeroporto per 3 mesi

Ma l’espediente concepito dal drappello di fantasiosi falliti impostori è fallito miseramente, ed in maniera del tutto tragicomica. Sulla autocertificazione esibita alle autorità all’aeroporto di Reggio Calabria c’era scritto, testuali parole: “Lavoriamo per Skai”. Il tutto per potere giustificare un loro viaggio a bordo di un aereo che avrebbe condotto i quattro a Milano. Ovviamente il tutto si è rivelato essere non corrispondente al vero e tutti loro ora devono dare delle risposte nelle sedi opportune, avendo ricevuto una denuncia per falso ideologico commessa da privato in atto pubblico.

Leggi anche –> Ladri di Nutella, quanti vasetti riescono a rubare: succede a Firenze

Autocertificazione, Sky diventa ‘Skai’: scatta la denuncia per quattro

I dipendenti che lavorano all’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Reggio Calabria hanno preso notizia di questa particolare giustificazione. L’errore grossolano indicato sull’autocertificazione ha fatto scattare un campanello d’allarme con i relativi controlli del caso e la scoperta della verità.

Leggi anche –> Vaccino Covid, il rabbino negazionista: “Non fatelo o diventate gay”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Questi individui, con Sky Italia, non hanno nulla a che fare. Tra l’altro, sempre a Reggio Calabria, la polizia su disposizione della Questura locale ha scoperto cinque persone intente a consumare una cena in un ristorante. Il tutto contravvenendo alle norme vigenti in materia di sicurezza per contrastare la pandemia.