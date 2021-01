Barella, una notte da favola: non solo il super gol con l’Inter che ha condannato la Juventus. E’ nata Matilde

La magica notte di Barella. Il centrocampista dell’Inter non ha solo chiuso la grande sfida scudetto contro la Juventus con un gran gol. L’azzurro è anche diventato papà per la terza volta: nella notte di ieri, infatti, è nata Matilde. La moglie del duttile centrocampista dell’Inter ha annunciato la lieta notizia sul suo profilo Instagram: “Benvenuta Matilde del nostro cuore”. Alle 6:23, per la precisione, Federica Schievenin l’ha fatto diventare padre per la terza volta. Nicolò e Federica si sono sposati nel 2018. Matilde arriva dopo Rebecca, di tre anni, e Lavinia, di 1. Prima della terza gioia, però, Barella è stato il grande protagonista della sfida del Giuseppe Meazza di Milano. Barella ha realizzato il raddoppio con una grande cavalcata e un gol preciso e potente che ha chiuso, di fatto, l’incontro.

Inter, la notte magica di Barella

Ora l’Inter prende le distanze dai bianconeri che sono a sette lunghezze. Per i nerazzurri di Antonio Conte si inizia a intravedere la grande opportunità di ritornare a vincere il tricolore. E’ tuttavia presto per dirlo. Non è ancora terminato il girone d’andata e le pretendenti sono più di una. Intanto la Juventus ha perso una battaglia ma non si può affatto dire sconfitta. Poi c’è il Milan che gioca stasera ed ha la possibilità di conservare la vetta. Infine, non è da escludere un rientro nella lotta del Napoli e della Roma. Tuttavia, la vittoria contro la Juventus è un mattone importante nella costruzione del campionato.

Conte, del resto, ha il vantaggio di non avere più le coppe. Già in passato, il tecnico leccese ha dimostrato di essere molto capace quando ha una sola competizione da svolgere. Intanto Milano si gode il derby della vetta della classifica e la volata del titolo di campione d’inverno.

