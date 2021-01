Il cantante mascherato è un format che sta spopolando in vari paesi. Nella versione Usa ci sono stati diversi incidenti e imprevisti.

Il programma ha letteralmente conquistato ogni tipo di pubblico e si è espanso a macchia d’olio. Il format prende spunto da uno show coreano e prevede che 12 celebrità si sfidino indossando dei costumi decisamente originali.

L’Italia non è stata immune dalla sua influenza e, tra poche settimane, ritornerà su Rai 1 con la seconda stagione. Milly Carlucci sarà sempre alla guida del programma ma a farle compagnia ci sarà anche Teo Mammuccari che sarà a capo della squadra investigativa. Quest’ultima dovrà scoprire chi si cela sotto i costumi. Versione italiana a parte, scopriamo quali problemi ha avuto la versione statunitense.

Il cantante mascherato, gravi problemi per la versione Usa: ecco cosa è successo

Oltreoceano la giuria è composta da Jonathan Ross, Davina McCall, Ken Jeong e Rita Ora. Anche qui, il pubblico deve cercare di indovinare chi si nasconde sotto al costume. Per il momento, nella versione Uk, sono stati scoperti l’attrice Patsy Palmer (la farfalla) e Alan Johnson (il faraone).

Leggi anche -> Oggi è un altro giorno non va in onda, l’annuncio di Serena Bortone

Nonostante le risate e la meraviglia di fronte ai costumi, non sono mancati incidenti. Gli stessi giudici si dicono molto preoccupati. Jonatha Ross e l’ospite Joel Domett hanno parlato con apprensione del costume da polipo che peserebbe circa 20chili. Indossarlo durante la competizione non è per niente facile tanto che i due hanno detto chiaramente che i concorrenti non riescono a stare in piedi per molto tempo. E’ per questo che hanno dovuto modificarlo e costruire una struttura di supporto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Problemi anche per Michelle Williams, cantante delle Destiny’s Child. La donna sarebbe stata folgorata sul palco mentre stava provando sul palco. Durante l’esibizione, la macchina del fumo ha avuto un cortocircuito ed l’ha folgorata. “E’ stato spaventoso” ha affermato la cantante.

Leggi anche -> Ladri di Nutella, quanti vasetti riescono a rubare: succede a Firenze

Non ne è uscito indenne neanche Drew Pinksy che ha subito un serio infortunio alle corde vocali. “Non appena ho iniziato a cantare ho capito che c’era qualcosa di strano con la mia voce. Alla fine ho scoperto che le corde vocali stavano sanguinando.” Questi incidenti fanno ben capire come spesso possano succedere eventi imprevisti anche molto gravi.