Giorgia Sergio, incidente sul lavoro: morta giovane mamma di Lecce

Il dramma di Giorgia Sergio, incidente sul lavoro per la dipendente dell’impresa di pulizie: morta giovane mamma di Lecce.

Un dramma ha colpito l’intero Salento: non solo Martignano e la zona della Grecia Salentina, ma l’intera provincia piange infatti la scomparsa di una giovane mamma, appena 27 anni, deceduta dopo quattro giorni di agonia. La vittima di questo dramma, avvenuto in un bar di Calimera, comune adiacente a Martignano, nel leccese è avvenuto 4 giorni fa.

Leggi anche –> Fausto Gresini, le condizioni del manager peggiorano per il virus

Per la ragazza di Martignano, Giorgia Sergio, madre di due bimbi piccoli di due e 4 anni, non c’è stato nulla da fare. Infatti, dopo quattro giorni di agonia, oggi è arrivata la tragica notizia del suo decesso. La giovane mamma era dipendente di un’impresa di pulizie e nel giorno dell’incidente era impegnata in quel bar dove qualcosa non è andata per il verso giusto.

Leggi anche –> Vaccino Covid, il rabbino negazionista: “Non fatelo o diventate gay”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La drammatica morte di Giorgia Sergio

Infatti, improvvisamente, la ragazza è caduta da una scaletta battendo la testa. Subito dopo la caduta, alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme e sono stati allertati i soccorsi. A causa delle gravi condizioni, la 27 enne è stata accompagnata in ospedale. Qui ha lottato con grande coraggio per alcuni giorni, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Appena qualche ora fa, è arrivata infatti la notizia del suo decesso.

Vanno ancora chiarite le cause dell’incidente sul lavoro: sembra comunque che la giovane donna abbia appoggiato male il piede e successivamente sia caduta, urtando violentemente addome e testa contro lo spigolo di un tavolino. Tra i tanti ricordi, una sua amica scrive: “Non ci sono parole per descrivere il vuoto che hai lasciato in ognuno di noi. Continua a sorridere con gli angeli che tanto la tua risata si sentirà anche da qua giù”.