GF Vip, nuovo scandalo: cos’è successo tra Signorini e il fratello di Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha avuto l’opportunità di un confronto faccia a faccia con il fratello Giulio, ospite del Gf Vip. Ma al conduttore Alfonso Signorini qualcosa non è andato giù.

Il piatto forte della serata al Grande Fratello Vip 5 è stato il faccia a faccia tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio. A metterci un po’ di pepe, inaspettatamente, è stato il conduttore Alfonso Signorini, intervenuto per bacchettare duramente il suo ospite. Ecco com’è andata.

Alfonso Signorini infuriato con Giulio Pretelli al GF Vip

Inizialmente Signorini ha mandato in onda un filmato con alcune dichiarazioni rilasciate da Giulio Pretelli nel corso di un’intervista. Poi è arrivato il momento del faccia a faccia con Pierpaolo. Al che Giulio ha spiegato di essere stato frainteso (“Ho detto A, hanno scritto B”), facendo presente che non è vero che lui e la sua famiglia hanno detto che Giulia Salemi non piace.

A quel punto è intervenuto Signorini, dicendosi davvero infastidito dalle parole del giovane: “Sono balle le tue. Ti ho visto nei vari programmi televisivi”, ha affermato furioso il conduttore. “Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare le balle. Ma perché non dici a Giulia quello che dici nei vari programmi televisivi? Stai prendendo in giro la gente”.

Nel frattempo Pierpaolo ha confessato di essere molto deluso e, di fronte alla dura reazione del conduttore, non è riuscito a trattenere le lacrime, per poi annunciare addirittura di voler lasciare il reality. Ma Signorini lo ha subito stoppato per assicurargli che non è stato lui a fare “una brutta figura”. Ecco allora che anche Giulio è scoppiato a piangere dall’altra parte del vetro, evidentemente pentito di aver parlato troppo…