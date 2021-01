Uomini e donne, confronto finale per Gemma Galgani disperata: cosa è accaduto con Maurizio Guerci.

“Ho passato il Capodanno completamente sola per la prima volta in vita mia”, è entrata disperata in studio oggi Gemma Galgani nella puntata andata in onda di ‘Uomini e Donne’. La storica Dama del trono over ha saputo del fatto che Maurizio Guerci avesse visto un’altra donna durante le festività natalizie e non l’ha presa benissimo.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Gemma piantata in asso in studio da Maurizio

Inutile dire che a cogliere la palla al balzo è stata Tina Cipollari, che se l’è presa con la ‘rivale’ e l’ha accusata: “La colpa di tutto questo è tua. L’iniziativa l’hai presa tu. Lui ha sbagliato, ma è sempre tua la colpa”, le ha detto con una certa soddisfazione per l’ennesima delusione d’amore di Gemma.

Leggi anche –> Gemma Galgani, Tina Cipollari gongola: “Maurizio ha un’amante”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Cosa è accaduto tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci

Da parte sua, Gemma Galgani non solo ha puntato il dito contro Maurizio Guerci, ma ha attaccato a testa bassa: “Come fai a restare ancora seduto lì? Vergognati. Volevi insegnarmi a comportarmi bene in questo studio e per un attimo ci stavo credendo. Mi dicevi di stare zitta quando Tina commentava, non ti piaceva neanche come mi vestivo”. Se molti difendono la Dama, la bionda vamp viterbese sottolinea: “Lui lo condanno, ma ti metti da sola nei guai”.

Tina Cipollari ha insistito nelle sue accuse alla Dama: “Come fai a fidarti di un estraneo. Devi smetterla di parlare di queste emozioni perché ti hanno portato solo iella. Quello che ti è successo il primo dell’anno ti capiterà tutto l’anno”. Di fronte alle accuse di mancanza di sensibilità, la Cipollari ha insistito: “Neanche una ragazzina di 16 anni si comporta come te”. Così, entra in studio Maurizio, a quanto pare per l’ultima volta e Gemma evidenzia: “Lui mi ha confessato che quando mi ha chiuso il telefono in faccia era con una donna e mi ha detto di voler chiudere con me. Io sono stata ingenua a credere di nuovo nell’amore”. In tutto questo, non mancano le lacrime della donna. Ma anche questo è un film già visto.