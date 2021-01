Filippa Lagerback, con lei è zona rosa: “Cosa mi metto?” FOTO

Magnifica Filippa Lagerback, ancora una volta possiamo ammirare la svedese in tutta la sua bellezza. E lei alleggerisce la zona rossa così.

La Lombardia tutta è finita ancora una volta in zona rossa e Filippa Lagerback cerca di sdrammatizzare. La bellissima svedese, ormai italiana di adozione dopo che da prima della metà degli anni ’90 aveva iniziato diverse collaborazioni nel mondo dello spettacolo del nostro Paese, contribuisce ad alzare l’umore dei suoi followers.

Ed in particolare di quelli che, come lei, vivono nella Regione o comunque in altre aree dove l’emergenza legata alla pandemia sta costringendo le autorità locali e nazionali ad intraprendere delle restrizioni purtroppo necessarie per cercare di contenere i contagi sempre dilaganti. La bellissima Filippa, moglie di Daniele Bossari, si mostra con una espressione giocosa, vestita del minimo sindacale. Fanno capolino le sue gambe e si nota bene il fisico perfetto e tonico del quale la scandinava è dotata. Lei domanda ai suoi ammiratori “Lunedì in zona rossa…che mi metto?”.

Filippa Lagerback, come alleggerire la zona rossa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

La Lagerback mostra diverse paia di scarpe sullo sfondo, una prerogativa che è tipica di milioni di altre donne a questo mondo. Sono tantissimi i complimenti ricevuti non solo per la bellezza ma anche per l’ironia leggera e capace di non esasperare quella che è una situazione sociale ed economica molto difficile. Che permane ormai in Italia da quasi un anno.

Era l’inizio del 2020 infatti quando l’incubo improvviso della pandemia finì con il colpire anche il nostro Paese. Fino al punto da culminare nel lockdown totale da marzo a maggio. A circa 12 mesi di distanza siamo ancora alle prese con quella triste realtà, e ci vorrà ancora del tempo prima di uscirne fuori. Ma con atteggiamenti responsabili la fine di tutto ed un nuovo inizio risulteranno più vicini.