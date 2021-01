La figlia segreta di Pupo: “Quella fan dopo il concerto…”

Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Pupo ha rivelato di aver avuto una figlia da una fan conosciuta dopo un concerto.

Uno degli ospiti di questo pomeriggio a Verissimo è stato il cantante Pupo. L’artista ha passato un periodo buio qualche anno fa, ma adesso la sua vita e la sua carriera sembrano essere tornare sui giusti binari. Ad inizio intervista il cantante ha spiegato anche come mai ha passato quel periodo di difficoltà.

Negli anni, infatti, si era vociferato che l’unica causa fosse il suo vizio per il gioco d’azzardo, ma lui spiega che il problema è stato differente. In sostanza è stata una congiuntura di fattori: “Alla fine degli anni 80, la mia professione ha avuto una battuta d’arresto e ho fatto investimenti sbagliati”.

Pupo rivela di aver avuto una figlia con una fan: “Dopo un concerto…”

In una seconda parte dell’intervista si è passati a parlare della fama di Pupo come conquistatore di donne e lui ha sorpreso la conduttrice facendole una rivelazione che non aveva mai fatto prima. Il cantante ha parlato infatti del rapporto speciale che si era sviluppato con Mary, una fan che andava spesso ai suoi concerti: “Mary era una mia fan di Alba. Ci eravamo intrattenuti dopo qualche serata e abbiamo fatto l’amore”.

Dopo quella notte di passione la fan gli nascose di essere rimasta incinta: “Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia. Ma non mi disse che era mia figlia, non mi voleva coinvolgere“. Alla fine però, la donna ha confessato quel grande segreto: “Dopo cinque anni, mi ha detto la verità”. Pupo non ha rinnegato i suoi doveri di padre ed ha accettato di accogliere in famiglia anche la piccola Valentina. Qualche difficoltà in più l’ha avuta la moglie che però poi ha imparato ad amarla: “A mia moglie l’ho detto dopo un po’ di tempo, ora la ama come sua figlia”.

