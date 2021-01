Elisabetta Canalis, sopra i jeans nulla: stavolta ha proprio esagerato

Elisabetta Canalis torna a sbancare Instagram con un post subito diventato virale: eccola più sexy (e svestita) che mai.

Il 2021 è cominciato davvero col piede giusto per Elisabetta Canalis. La modella, showgirl e attrice sarda, ma statunitense d’adozione, ogni giorno delizia i suoi tantissimi fan e followers sui social con foto e video che esaltano tutto il suo fascino e la sua bellezza. Così, il contatore di like, condivisioni e commenti gira in continuazione e la sua popolarità va alle stelle. Ma nel suo ultimo post si è davvero superata…

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il fascino irresistibile di Elisabetta Canalis

“Happy Monday”: così scrive Elisabetta Canalis nella didascalia di una foto appena pubblicato sul suo profilo Instagram. Un augurio di un buon inizio di settimana per il suo pubblico virtuale che ogni giorno la segue con affetto, fedeltà e ammirazione. Se il buon giorno si vede dal mattino, come recita il vecchio adagio, la Nostra continuerà a fare scintille.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis posa seminuda: il bottone si apre proprio lì…

Nello scatto in questione Elisabetta Canalis si mostra in bianco e nero con indosso solo un paio di jeans. Sopra i pantaloni nulla, parafrasando un glorioso film di molti anni fa: a coprire i seni solo le sue braccia incrociate, in stile vedo-non vedo, tra spaccature allusive e ombra maliziose. La folta chioma spumosa, la pelle levigata, lo sguardo felino e ammaliatore, la bocca aperta come a voler sussurrare qualcosa fanno il resto.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis mostra il “lato b”: “Se state morendo dalla voglia…”

“Elisabè! Ma quanto sei bona!?!?” commenta un follower di Elisabetta Canalis senza troppi convenevoli. Un altro gli fa eco: “Talmente figa che il lunedì diventa domenica”. Un altro addirittura si dichiara: “Ti amo”. Ed è solo lunedì…